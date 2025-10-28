Frase del giorno

28 Ott, 2025
  1. Home
  2. Salute
  3. "L’open day della ASL di Teramo è la certificazione del fallimento"

"L’open day della ASL di Teramo è la certificazione del fallimento"

La denuncia dei consiglieri regionali di opposizione Cavallari, Mariani, Pepe e Pavone

"L’open day della ASL di Teramo è la certificazione del fallimento"

“Altro che successo: i numeri dell’open day della ASL di Teramo, dedicato alle ecografie alle carotidi, rappresentano la certificazione ufficiale del fallimento nella gestione delle liste d’attesa nella nostra provincia”. Secondo i consiglieri regionali Giovanni Cavallari, Sandro Mariani, Dino Pepe ed Enio Pavone, quando un’Azienda sanitaria è costretta a ricorrere a iniziative straordinarie di due giorni per garantire esami diagnostici di routine, significa che il sistema ordinario è in tilt. "Il 99% di adesione, sbandierato come un trionfo, non è un successo organizzativo, ma la prova del disagio dei cittadini, costretti a correre all’appuntamento per paura di perdere l’unica occasione utile. I dati diffusi dalla stessa ASL parlano chiaro: su 1.160 persone contattate, oltre 500 avevano già effettuato l’esame altrove o non erano più interessate, segno che le liste d’attesa non sono aggiornate e necessitano di una revisione strutturale. Una gestione sanitaria efficiente dovrebbe garantire il costante aggiornamento e la verifica delle liste, non vantarsi di averle “ripulite” grazie a un open day. Ridurre del 30% le attese attraverso un evento straordinario non rappresenta un risultato, ma un palliativo: è la dimostrazione che il problema è sistemico e non si risolve con operazioni di facciata. I consiglieri chiedono che la Direzione Generale e la Regione Abruzzo avviino una revisione seria del sistema di prenotazione (CUP) e delle agende diagnostiche, garantendo più personale, maggiore trasparenza e un monitoraggio costante delle liste". Infine l'affondo politico: “I cittadini non hanno bisogno di propaganda, ma di una sanità che funzioni tutti i giorni L’open day non è il segno di un cambiamento, ma la fotografia di un fallimento che va affrontato con coraggio e responsabilità politica".

Tags: Asl teramo Open day Liste d'attesa Cavallari Mariani Pepe Pavone Consiglieri regionali

Vedi anche

Liste d’attesa. Precisazioni della ASL di Pescara e lotta alla disinformazione
Salute

Liste d’attesa. Precisazioni della ASL di Pescara e lotta alla disinformazione

21 Giu, 2024
Elezioni regionali 2024: i nomi degli eletti all’Emiciclo
Politica

Elezioni regionali 2024: i nomi degli eletti all’Emiciclo

11 Mar, 2024
Progetto regionale “S.O.S. Liste di Attesa”
Salute

Progetto regionale “S.O.S. Liste di Attesa”

12 Feb, 2024
Una volta venivano chiamati 'portaborse' oggi, in Abruzzo, sono 'collaboratori legislativi'
Politica

Una volta venivano chiamati 'portaborse' oggi, in Abruzzo, sono 'collaboratori legislativi'

28 Set, 2016
Risolto il pendolo sui partiti: i nomi dei 29 consiglieri regionali
Politica

Risolto il pendolo sui partiti: i nomi dei 29 consiglieri regionali

11 Giu, 2014
L'elenco dei consiglieri regionali eletti con Luciano D'Alfonso
Politica

L'elenco dei consiglieri regionali eletti con Luciano D'Alfonso

27 Mag, 2014
Regionali, attesa "5 Stelle" per le decisioni di Grillo
Politica

Regionali, attesa "5 Stelle" per le decisioni di Grillo

04 Gen, 2014
Chiodi s'interessa della piccola Noemi. E Stamina?
Salute

Chiodi s'interessa della piccola Noemi. E Stamina?

13 Dic, 2013
Ospedale: Km di liste d'attesa
Salute

Ospedale: Km di liste d'attesa

11 Apr, 2012

Identity

Abruzzo Independent

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono scrivere a info@abruzzoindependent.it

Links

Abruzzo Independent © 2025 Independent Identity P.I. 01991660687 registrazione del Tribunale di Pescara n.25/2010 - Iscrizione Roc 22661