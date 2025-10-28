"L’open day della ASL di Teramo è la certificazione del fallimento"

“Altro che successo: i numeri dell’open day della ASL di Teramo, dedicato alle ecografie alle carotidi, rappresentano la certificazione ufficiale del fallimento nella gestione delle liste d’attesa nella nostra provincia”. Secondo i consiglieri regionali Giovanni Cavallari, Sandro Mariani, Dino Pepe ed Enio Pavone, quando un’Azienda sanitaria è costretta a ricorrere a iniziative straordinarie di due giorni per garantire esami diagnostici di routine, significa che il sistema ordinario è in tilt. "Il 99% di adesione, sbandierato come un trionfo, non è un successo organizzativo, ma la prova del disagio dei cittadini, costretti a correre all’appuntamento per paura di perdere l’unica occasione utile. I dati diffusi dalla stessa ASL parlano chiaro: su 1.160 persone contattate, oltre 500 avevano già effettuato l’esame altrove o non erano più interessate, segno che le liste d’attesa non sono aggiornate e necessitano di una revisione strutturale. Una gestione sanitaria efficiente dovrebbe garantire il costante aggiornamento e la verifica delle liste, non vantarsi di averle “ripulite” grazie a un open day. Ridurre del 30% le attese attraverso un evento straordinario non rappresenta un risultato, ma un palliativo: è la dimostrazione che il problema è sistemico e non si risolve con operazioni di facciata. I consiglieri chiedono che la Direzione Generale e la Regione Abruzzo avviino una revisione seria del sistema di prenotazione (CUP) e delle agende diagnostiche, garantendo più personale, maggiore trasparenza e un monitoraggio costante delle liste". Infine l'affondo politico: “I cittadini non hanno bisogno di propaganda, ma di una sanità che funzioni tutti i giorni L’open day non è il segno di un cambiamento, ma la fotografia di un fallimento che va affrontato con coraggio e responsabilità politica".