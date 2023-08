L'incontro Musk e Zuckemberg "anche i ricchi si menano"

Sembra quasi certo che, Musk e Zuckemberg si sfideranno in una location epica in Italia, come gli antichi gladiatori romani. Il patron di Tesla ne avrebbe parlato con la premier Giorgia Meloni e con il ministro della cultura Gennaro Sangiuliano che ha confermato il colloquio con il tycoon. Dove l’incontro si farà non è ancora dato di sapere ma in ogni caso per Sangiuliano: “Sarà anche l'occasione per promuoveresu scala planetaria la nostra storia e il nostro patrimonio archeologico, artistico e culturale”. Addirittura per il Sottosegretario alla cultura Sgarbi si potrebbe concedere il Colosseo, visto che il Circo Massimo “lo diamo anche a chi lo devasta” (Il Tempo – 11 agosto). E siccome Sangiuliano esclude Roma come luogo dell’incontro, ecco farsi avanti una lunga serie di sindaci, amministratori e politici per offrire uno delle tante arene storiche disseminate nel nostro paese. Per esempio Clemente Mastella il sindaco di Benevento, metterebbe a disposizione il Teatro romano della sua città, Catena De Luca, sindaco di Taormina propone l’Antico Teatro. Non poteva mancare nella lista il sindaco di Firenze Dario Nardella in quanto la sfida tra i due magnati, da tenersi nella sua città, simboleggerebbe la sfida tra geni come quella tra Leonardo e Michelangelo. Per non sentirsi da meno una voce autorevole della nostra regione, quella del capogruppo di Fratelli d'Italia Massimo Verrecchia in consiglio regionale, propone l’anfiteatro romano, in ottimo stato di conservazione, di Alba Fucens vicino ad Avezzano che, secondo l’esponente leghista, sarebbeideale anche perché poco distante da Roma. Inoltre, con una brillante intuizione, Verdecchia fa notare che il palcoscenico di Alba Fucens rappresenta uno scenario ideale per la promozione dell’Abruzzo. Se l’incontrotra Musk e Zuckemberg si farà e dove avrà luogo, attualmente non ancora è dato di sapere, ma certamente, qualora avesse luogo, saranno in molti ad essere contenti di vedere le due icone del capitalismo Musk e Zuckemberg darsele di santa ragione. Altri, quelli con la puzza sotto il naso, sospettano invece che la sfida sia la solita messa in scena per ingannare il popolo bue, facendogli credere, parafrasando il detto “anche i ricchi piangono”, che anche i ricchi si menano.