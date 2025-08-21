Frase del giorno

21 Ago, 2025
  L'inceneritore della Valle Peligna sottoposto al Via

L’inceneritore della Valle Peligna sottoposto al Via

Il progetto prevede la realizzazione di un’area interna al fabbricato per la messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi ma divampa la polemica

“In relazione alle recenti notizie riguardanti all’ipotesi di insediamento dell’impianto di incenerimento nella Valle Peligna ho avuto un colloquio con gli addetti ai lavori e i responsabili tecnici regionali: il progetto presentato prevede la realizzazione di un’area interna al fabbricato per la messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi. Tale progetto sarà sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), una procedura estremamente dettagliata e accurata che prenderà in considerazione tutte le possibili emissioni, incluse quelle odorigene, nonché l’effetto cumulo con il COGESA e il rispetto delle aree di tutela per la Spumador e per gli altri ricettori sensibili. Al momento non sono stati ancora espressi i pareri tecnici da parte degli enti competenti, come ARPA ed eventualmente ASL. Sarà il Comitato VIA regionale, che da sempre si distingue per la massima scrupolosità, a esaminare il progetto in ogni suo aspetto. Nessuna decisione sarà adottata senza una preventiva e completa valutazione di tutti gli elementi ambientali e di sicurezza. Il centrodestra regionale, sin dall'insediamento del primo governo Marsilio, ha seguito la politica del fare, dando soluzioni a tante situazioni che in Abruzzo erano ferme da molto tempo. Anche in questo caso il centrodestra è attento a queste tematiche e opererà sempre per la tutela del territorio e della salute dei cittadini". E' quanto si legge in comunicato stampa del consigliere regionale Maria Assunta Rossi.

