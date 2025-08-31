Frase del giorno

31 Ago, 2025
  Inceneritore a Sulmona. Ora la Regione vuole vedere tutti i documenti

Inceneritore a Sulmona. Ora la Regione vuole vedere tutti i documenti

Chieste spiegazioni all'azienda Get Energy che intende realizzarlo: "Una parte è stata sottratta all'acceso agli atti"

Inceneritore a Sulmona. Ora la Regione vuole vedere tutti i documenti

La Regione Abruzzo ha inviato una richiesta formale di chiarimenti alla Get Energy, la società che propone la costruzione di un nuovo inceneritore a Sulmona, destinato a trattare oltre 47.000 tonnellate di rifiuti l’anno. Nel mirino, la decisione dell’azienda di secretare numerosi documenti tecnici: secondo i funzionari regionali, “una parte consistente dei contenuti degli elaborati progettuali è stata sottratta all’accesso del pubblico, rendendo, di fatto, la documentazione pubblica lacunosa e di difficile consultazione”. La Regione ha chiesto a Get Energy di giustificare punto per punto le omissioni e di rendere accessibili almeno le parti non sensibili. “L’oscuramento non può essere totale”, si legge nella nota ufficiale, in cui si precisa che sarà comunque l’autorità regionale a valutare l’ammissibilità della richiesta. Nel frattempo, l’opposizione al progetto cresce tra i cittadini. Oltre 150 persone hanno partecipato all’incontro pubblico promosso dalle associazioni cittadine: in molti sono rimasti fuori dalla sala per mancanza di spazio. Durante l’assemblea, sarebbero emerse diverse incongruenze nei documenti presentati dall’azienda.

Tags: Inceneritore sulmona regione abruzzo ultime notizie Get Energy

