“L’imprenditoria femminile nel settore cosmetico” è il tema del convegno in programma il 16 gennaio prossimo, alle ore 9:30, presso l’Auditorium del Rettorato nel Campus di Chieti dell’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio”. Collocato all’ambito del ciclo “Donna, Istruzione, Società”, il convegno è stato organizzato dalla professoressa Piera Di Martino, docente di Tecnologia, socioeconomia e normativa dei medicinali e dei prodotti per il benessere e per la salute presso il Dipartimento di Farmacia e sarà rivolto al mondo universitario, alle Scuole, agli Istituti di istruzione superiore e alla comunità intera.Patrocinato da SITELF (Società Italiana di Tecnologia e Legislazione Farmaceutiche), l’evento mira ad analizzare il settore industriale cosmetico, valutando l’apporto femminile in termini di capacità imprenditoriale e vuole, al contempo, evidenziare casi virtuosi di imprenditoria femminile nel settore cosmetico al fine di rappresentare lereali opportunità per le giovani laureate. Dopo la prolusione della professoressa Paola Nardone, docente di Storia economica presso il Dipartimento di Studi socio-economici, gestionali e statistici della “d’Annunzio” e della professoressa Daniela Puglisi, avvocato e docente a contratto presso l’Ateneo, il programma prevede una Tavola rotondasul tema “La parole alle imprenditrici” con la partecipazione di imprenditrici di diverse aree geografiche italiane e con diverse esperienze professionali, alla quale seguirà l’inaugurazione del Master in “Legislazione e Formulazione dei prodotti cosmetici” e del Corso di perfezionamento in “Cosmetologia applicata” attivi presso la “d’Annunzio” .

“Il convegno - spiega la professoressa Piera Di Martino, responsabile della formazione post laurea in ambito cosmetico - vuole parlare soprattutto alle nuove generazioni del nostro territorio per dimostrare come, grazie alla formazione di alto livello, unita ad intraprendenza e passione, sia possibile farsi strada nel mondo della imprenditoria nel settore cosmetico, anche all’interno della nostra regione, dove la cosmetologia non è rappresentata come in altre regioni d’Italia, in cui è tradizionalmente molto diffusa. Anche per questo abbiamo invitato la dottoressa Tiziana Magnacca, Assessore regionale alle Attività produttive della Regione Abruzzo, che illustrerà le opportunità che la nostra regione offre alle giovani donne che vogliano intraprendere una carriera da imprenditrici. Vogliamo anche stigmatizzare - precisa la professoressa Di Martino - tutti quei comportamenti che sono ancora manifesti nella nostra società e che ancora si pongono come ostacolo alla libera e completa espressione delle donne nel campo della imprenditoria. Una Università pubblica - conclude la professoressa Piera Di Martino - non svolge solo un ruolo nella formazione tecnico-scientifica dei propri studenti, ma ha il compito morale di mostrare la strada alle nuove generazioni affinché vengano superati gli ostacoli di carattere psicologico, sociale ed economico che si frappongono alla piena espressione delle proprie aspirazioni professionali”.