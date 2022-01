L’ex casa di riposo di via Arapietra in vendita a 3.814.843 euro

Per il Consiglio Comunale di Pescara forse non bastano i finanziamenti che il PNRR ha messo a disposizione del comune, tant'è che, per fare cassa, ha predisposto un Piano di Alienazione di quasi 8 milioni di Euro che comprende anche la vendita dell’ex casa di riposo per anziani di via Arapietra al prezzo di 3.814.843 euro. I ‘Dem’ e i 5Stelle si sono opposti alla vendita dell'ex ospizio di via Arapietra che, dismesso da tempo, ora versa in condizioni pietose. Ciò che ha fatto inviperire l'opposizione è che la delibera, a suo tempo approvata, aveva previsto la variazione urbanistica dell'area da F3 (attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico) a B3 (completamento e recupero), con possibilità di interventi di edilizia privata.