L'addio della CNA di Pescara a Pietro Odoardi

«Una vita di impegno, di amore per la propria famiglia, di dedizione per il proprio lavoro, di professionalità: è questo il nostro ultimo saluto che vogliamo mandare a Pietro Odoardi, storico dirigente della CNA, scomparso oggi, lasciandoci un vuoto grandissimo». E’ il ricordo che la presidente e il direttore della CNA provinciale, Linda D’Agostino e Luciano Di Lorito tracciano nel giorno dell’addio a un imprenditore di grande successo, ma anche a un protagonista di primo piano del sistema associativo provinciale e regionale; sistema di cui è stato uno dei padri fondatori, ricoprendo per anni incarichi di primo piano, a partire dalla presidenza provinciale. Ruolo che negli anni recenti aveva rivestito il figlio Cristian, cui il sistema associativo si stringe nel ricordo di Pietro. Una vita da artigiano, la sua, parafrasando un po' le parole della bella canzone di Ligabue, che di recente si era tradotta nella sua biografia scritta da Francesco Creato, dal titolo non casuale “L’artigiano Pietro”: «Un testo alla cui presentazione, poco prima di Pasqua - ricordano ancora D’Agostino e Di Lorito - Pietro non aveva voluto mancare. Soprattutto perché tenuta nella sua seconda casa, la sede della CNA provinciale».



Foto: con il presidente nazionale della CNA, Dario Costantini e alla presentazione del volume a lui dedicato