Frase del giorno

02 Set, 2025
  1. Home
  2. Attualità
  3. L'addio della CNA di Pescara a Pietro Odoardi

L'addio della CNA di Pescara a Pietro Odoardi

Il ricordo dell'imprenditore di grande successo. ma anche del protagonista di primo piano del sistema associativo

L'addio della CNA di Pescara a Pietro Odoardi

«Una vita di impegno, di amore per la propria famiglia, di dedizione per il proprio lavoro, di professionalità: è questo il nostro ultimo saluto che vogliamo mandare a Pietro Odoardi, storico dirigente della CNA, scomparso oggi, lasciandoci un vuoto grandissimo». E’ il ricordo che la presidente e il direttore della CNA provinciale, Linda D’Agostino e Luciano Di Lorito tracciano nel giorno dell’addio a un imprenditore di grande successo, ma anche a un protagonista di primo piano del sistema associativo provinciale e regionale; sistema di cui è stato uno dei padri fondatori, ricoprendo per anni incarichi di primo piano, a partire dalla presidenza provinciale. Ruolo che negli anni recenti aveva rivestito il figlio Cristian, cui il sistema associativo si stringe nel ricordo di Pietro. Una vita da artigiano, la sua, parafrasando un po' le parole della bella canzone di Ligabue, che di recente si era tradotta nella sua biografia scritta da Francesco Creato, dal titolo non casuale “L’artigiano Pietro”: «Un testo alla cui presentazione, poco prima di Pasqua - ricordano ancora D’Agostino e Di Lorito - Pietro non aveva voluto mancare. Soprattutto perché tenuta nella sua seconda casa, la sede della CNA provinciale».

Foto: con il presidente nazionale della CNA, Dario Costantini e alla presentazione del volume a lui dedicato

Tags: Pietro odoardi Morto Artigiano

Vedi anche

Incidente mortale sull’Asse Attrezzato: un morto e due feriti in gravi condizioni
Cronaca

Incidente mortale sull’Asse Attrezzato: un morto e due feriti in gravi condizioni

20 Set, 2021
Confartigianato Pescara, Di Blasio è il nuovo presidente
Economia

Confartigianato Pescara, Di Blasio è il nuovo presidente

30 Apr, 2016
E' morto Giovanni Berlinguer
Società

E' morto Giovanni Berlinguer

08 Apr, 2015
Fisco tiranno e imprese, a ‘Ballarò’ la testimonianza di Odoardi
Economia

Fisco tiranno e imprese, a ‘Ballarò’ la testimonianza di Odoardi

20 Gen, 2015
Incidente al Sic Supermoto Day. Morto Doriano Romboni
Attualità

Incidente al Sic Supermoto Day. Morto Doriano Romboni

30 Nov, 2013
Amico, pensionato e usuraio
Cronaca

Amico, pensionato e usuraio

22 Mar, 2013
Aguzzino finisce in carcere
Cronaca

Aguzzino finisce in carcere

02 Mar, 2013
Marijuana Mon Amour
Cronaca

Marijuana Mon Amour

11 Gen, 2013
Artigiano col "vizio" fiscale
Attualità

Artigiano col "vizio" fiscale

03 Mag, 2012

Identity

Abruzzo Independent

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono scrivere a info@abruzzoindependent.it

Links

Abruzzo Independent © 2025 Independent Identity P.I. 01991660687 registrazione del Tribunale di Pescara n.25/2010 - Iscrizione Roc 22661