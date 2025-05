L'addio al pasticcere Gino Parete

In tanti ieri hanno partecipato al funerale dello storico pasticcere Gino Parete. Un grande uomo e un grande amico non si dimentica, le parole che hanno partecipato alle esequie. Lo sanno i tantissimi amici, i suoi vicini di casa e bottega, le persone che, per caso o per fortuna, hanno conosciuto Gino, scomparso lo scorso 20 maggio all'età di 78 anni. Commosso il saluto, in particolare quando il corteo funebre si è fermato per l'ultimo saluto davanti alla sua pasticcera, in via del Circuito. Centinaia di persone hanno riempito la chiesa degli Angeli Custodi in via Lago di Posta e il piazzale antistante, per un ultimo saluto a Luigi, o 'Gino' come amava farsi chiamare.

"Già da bambina, ogni volta che mio padre mi portava, rimanevo incantata davanti al banco frigo dei buonissimi e bellissimi dolci della pasticceria in via Ravenna, rimanevo incantata anche per la gentilezza, la cordialità e l'accoglienza fraterna......bei tempi......bei ricordi........Il BENE reciproco ed il rispetto restano sempre......non muoiono mai!!!

Porgo le mie condoglianze a tutta la famiglia e una preghiera per Gino"

Uno dei tanti messaggi di cordoglio giunti alla famiglia.

"Papà è stato un grande lavoratore, un uomo dai grandi sacrifici, votato al suo lavoro con una passione ed una dedizione incredibile, legato a valori e tradizioni, un uomo che amava le cose fatte bene e fatte con il cuore, un uomo di grandi insegnamenti. Ringraziamo fin da ora tutte le persone che lo hanno conosciuto, amato e rispettato. Ciao Pa' saluta i nonni ora e fai dei bei banchetti per loro con tutto l' amore che sapevi metterci tu. Che la terra ti sia lieve. Con Amore. La tua Famiglia"