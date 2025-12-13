“Legami alle comete, come alle code dei cavalli, trascinami, squarciandomi sulle punte delle stelle.”. Vladimir Vladimirovič Majakovskij
L'Ultimo Saluto si Trasforma: nasce la Casa Funeraria Aeterna
Aziende e innovazione: le Onoranze Funebri Aeterna verso un nuovo modello di commiato
Il rito dell'ultimo saluto sta vivendo in Italia una profonda trasformazione, allontanandosi progressivamente dalle veglie tradizionali per abbracciare un modello più intimo, dignitoso e personalizzato. A farsi portavoce di questo cambiamento, che guarda sempre più alle strutture e alla filosofia del commiato di stampo americano, sono professionisti del settore come Pierpaolo e Federico Di Rocco, titolari delle Onoranze Funebri Aeterna.
La loro impresa non è solo un punto di riferimento per l'Abruzzo, ma un esempio di come l'umanità e la modernità possano integrarsi in un momento di grande dolore. Il passo più ambizioso e concreto verso l'adozione del modello di commiato evoluto è rappresentato dall'imminente completamento della nuova Casa Funeraria Aeterna. Questa struttura sarà un punto di riferimento nell'area, concepita con standard di eccellenza per offrire alle famiglie un luogo sereno e accogliente dove poter onorare i propri cari.
Come ha ribadito Pierpaolo Di Rocco, riprendendo anche quanto detto in televisione durante la trasmissione "31 Minuti" su Rete 8, l'obiettivo è fornire spazi adeguati che superino le limitazioni delle veglie tradizionali. La futura Casa Funeraria è stata progettata per garantire massima riservatezza e la possibilità di organizzare riti personalizzati e non confessionali, nel rispetto di ogni credo e desiderio.
“Oggi la richiesta è quella di un luogo accogliente, che sappia onorare la memoria del caro estinto in maniera completa,” ha spiegato Pierpaolo Di Rocco. “L’imminente apertura della nostra innovativa Casa Funeraria risponde proprio a questa esigenza, offrendo un servizio all'avanguardia ispirato ai migliori standard europei e americani.” Sicuramente si tratta di ispirazioni perché la struttura sarà la risposta a studi antropologici, di tradizione con una forte innovazione rispettando usi, costumi e riti trasportati in una struttura d'eccellenza capace di coniugare la tradizione con l'innovazione.
Le Case Funerarie sono strutture private dedicate interamente all'esposizione del defunto e alla celebrazione di un rito senza nulla togliere alle tradizioni esequiali. Questo modello, ampiamente diffuso negli Stati Uniti e in gran parte d'Europa, risponde alla duplice esigenza di alleggerire il peso logistico e psicologico che la veglia in casa impone alla famiglia e di garantire massima dignità al defunto in un ambiente professionale e accogliente.
L'approccio di Aeterna, infatti, punta a un servizio a 360 gradi, che non si limita alla logistica, ma si estende al supporto emotivo e alla cura di ogni dettaglio. I fratelli Di Rocco, Pierpaolo e Federico, hanno costruito la reputazione di Aeterna su pilastri di professionalità, empatia e trasparenza. In un settore delicato, l'impresa si distingue per l'attenzione al dettaglio e la capacità di assistere le famiglie in ogni fase. L'ispirazione cosmopolita non si limita alla struttura fisica, ma permea l'intero approccio al servizio: personalizzazione del rito, l'attenzione è rivolta alla celebrazione della vita del defunto, con la possibilità di scegliere musiche, video, letture e allestimenti floreali che riflettano la sua personalità, rendendo il momento un vero e proprio "memoriale". Aperto 24/7: La reperibilità e la prontezza sono un altro elemento fondamentale. Trattamento Estetico: La cura del corpo del defunto (tanatoestetica) è centrale per garantire un aspetto sereno e dignitoso.
Le tendenze mostrano un'Italia sempre più orientata verso la cremazione e verso riti che valorizzino l'individuo al di fuori delle strette consuetudini religiose. L'introduzione e la diffusione delle Case Funerarie segna l'accettazione di un modello che considera il lutto come un percorso che necessita di un luogo dedicato e specializzato. Imprese come Aeterna Onoranze Funebri, guidate da Pierpaolo e Federico Di Rocco, sono all'avanguardia in questa evoluzione, dimostrando che anche nel momento più difficile, è possibile trovare conforto in un servizio offerto con umanità, rispetto e competenza moderna.