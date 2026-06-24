L'On. D'Alfonso lancia la sfida all'Ad Fira Chiodi

L’On. D’Alfonso su Gianni Chiodi e la Fondovalle Sangro

Non so se all’epoca dello sbarco in Normandia l’attuale Amministratore delegato della Fira, nominato dall’attuale governo regionale, Gianni Chiodi, ex Presidente di Regione Abruzzo, ricoprisse qualche incarico, ma personalmente la mia nascita risale a diversi decenni successivi. Ero però Presidente di Regione Abruzzo quando nel 2014 ho messo insieme il salvadanaio per appaltare il completamento dell’arteria della Fondovalle Sangro. Mi spiace smentire l’AD di Fira, ma solo i problemi dell’asse viario arrivano dal passato, le soluzioni sono cominciate con il mio Governo regionale

Anziché limitarsi a sminuire inutilmente il lavoro svolto da altri, l’ex Presidente Chiodi accompagnasse le sue parole con gli atti, con le carte documentali: ci indicasse le date dei progetti presentati e che portano la sua firma di indirizzo, o delle autorizzazioni prodotte o di qualunque altro dato fattuale e tangibile che risalga agli anni del suo mandato. Quelle carte, quei numeri, quelle date, quelle scadenze ferme, rigorose, puntuali, io posso produrle in qualunque momento Chiodi voglia

Sono carte, le mie, raccolte in un copioso faldone che parte nel 2014 e si chiude con l’affidamento dell’appalto nel febbraio 2018 e sono qui riassunte:

· Con l'insediamento in Regione Abruzzo della mia Giunta D’Alfonso, l'opera è stata individuata tra le priorità infrastrutturali della Regione Abruzzo con deliberazioni di Giunta regionale n.470/2014 e n.310/2015. La dotazione finanziaria disponibile per la realizzazione di tale infrastruttura, precedentemente al Decreto Sbocca Italia, era pari a 50,4 milioni di euro derivanti dalla legge 388/2000 art. 144, comma 7d -"d) Tirreno-Adriatica (SS 652) per 20.433.773 euro a cui andavano sommati 30 milioni provenienti dalla Legge di Stabilità 2013 (L. 228/2012);

· Con il successivo apporto di risorse – richiesto da me a gran voce al Governo Renzi - pari a 62 milioni derivanti dal decreto Sblocca Italia, che ha aumentato la somma disponibile allo scopo a 112,4 milioni, è stata completata la necessaria copertura finanziaria e, conseguentemente, si sono avviate le necessarie procedure propedeutiche alla realizzazione dell'opera, sulla base di un nuovo progetto redatto da Anas in base alle risorse disponibili e alle nuove esigenze manifestate dai territori;

· La Regione Abruzzo ha messo in campo tutta una serie di iniziative, incontri, riunioni e gruppi di lavoro, volti all'accelerazione delle procedure realizzative dell'intervento che hanno portato come primo risultato all'approvazione del progetto definitivo in data 02.09.2015, presso il M.I.T. (Provveditorato Interregionale alle OO.PP. di Lazio, Abruzzo e Sardegna), con il parere unanime di tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nella realizzazione dell'opera;

· In data 23.09.2015 personalmente, in qualità di Presidente di Regione Abruzzo, ho sottoscritto un Protocollo di intesa con Gianni Vittorio Armani Presidente di ANAS S.p.A. nel quale si conferisce alla realizzazione di quest'opera priorità assoluta;

· A causa di variazioni alle modalità esecutive delle opere, introdotte a seguito degli approfondimenti geotecnici e geologi compiuti nelle porzioni di territorio interessate, il costo dell'opera è salito a 190 milioni di euro. A quel punto la Regione Abruzzo, al fine di consentire l'immediata realizzazione dell'opera, ha ritenuto indispensabile destinare, all'interno delle risorse Masterplan Abruzzo-Patto per il Sud, l'importo di 78 milioni di euro, complementare a quello esistente pari a 112 milioni di euro;

· per tali variazioni apportate al progetto è stato necessario riconvocare nuovamente la Conferenza di Servizi, che si è tenuta il 25 luglio 2016 e si è conclusa con l'autorizzazione del progetto definitivo con provvedimento di intesa n.2453/550 di prot. del 31.08.2016. A conclusione dell'iter autorizzativo il progetto definitivo è stato approvato dal CdA ANAS con delibera n.105 in data 21/11/2016 ed è stata avviata la redazione del progetto esecutivo.

· In data 20/12/2016 è stata sottoscritta la convenzione tra ANAS e Regione Abruzzo relativa alla quota di finanziamento regionale per 78 milioni. Ultimato il progetto esecutivo, lo stesso è stato approvato con dispositivo del Presidente ANAS in data 21/12/2016.

· In data 28/12/2016 è stato pubblicato il bando di gara per l'affidamento dei lavori. La scadenza per la presentazione delle offerte, inizialmente prevista per il 23/05/2017, è stata prorogata al 13/06/2017 su richiesta di alcune imprese. Il 06/07/2017 sono state aperte le 11 offerte tecniche per la gara d'appalto ed è iniziata l'analisi dei progetti, cui ha fatto seguito l'esame delle offerte economiche. Undici le imprese concorrenti: Astaldi spa, CMC spa, Coseam Italia, De Sanctis spa, Ghella + CMB spa, ICM spa, Pizzarotti spa, INC spa, Condotte spa, Strabag spa, Toto-Di Vincenzo spa.

· Il 05/10/2017 c'è stata l'aggiudicazione della gara alla De Sanctis Costruzioni spa di Roma. Il 22/02/2018 è avvenuta la consegna dei lavori all'impresa aggiudicataria.

Non ho mai detto di essere Dio, tutt’altro, oltre che contadino sono un capocantiere della Fondovalle Sangro e di molto altro nella vigna del Signore. E non ho alcun problema a misurarmi con l’ex Presidente AD Fira Chiodi in qualunque momento, accetto qualsiasi confronto, anche dispari