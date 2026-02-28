FIRA, consuntivo 2025 e obiettivi 2026

Un altro anno segnato da importanti traguardi, quello appena trascorso in FiRA, la Finanziaria regionale abruzzese guidata da Giacomo D’Ignazio, e prospettive importanti per la prossima annualità, quella che dovrebbe segnare il passaggio a Organismo Intermedio, secondo quelle che sono le volontà della Giunta Marsilio.

“Abbiamo archiviato il 2025 con un Bilancio in attivo, con nuove commesse affidateci dal socio unico Regione Abruzzo e con la definizione di nuovi bandi che andremo a gestire a sostegno delle attività imprenditoriali abruzzesi, per dare una nuova spinta agli investimenti nella nostra regione – ha annunciato D’Ignazio -. Già solo il mese di gennaio 2026 è iniziato con la pubblicazione dell’attesissimo bando per il ristoro agli allevamenti colpiti dal Blue Tongue Virus e, con l’Assessore Magnacca, abbiamo lanciato la preinformativa dell’Avviso Unico Abruzzo Micro Prestiti, che sarà pubblicato a marzo e sosterrà le iniziative imprenditoriali di giovani e donne. Inoltre, siamo già pronti per erogare i contributi alle imprese beneficiarie dell’Avviso sull’internazionalizzazione, oltre ad aver quasi esaurito il plafond per concedere i voucher di garanzia alle mpmi e liberi professionisti abruzzesi per l’abbattimento degli interessi sui prestiti bancari.

Abbiamo poi, ripreso in maniera sistematica, l’attività di cooperazione, mettendo a punto una importante rete di partenariati nazionali e internazionali che ci ha permesso di partecipare a diverse call europee che genereranno nuove di sviluppo per il territorio.

Nel contempo, proseguono le nostre attività in Assistenza tecnica a Regione Abruzzo, per la programmazione, gestione, controllo, monitoraggio e certificazione della spesa, a valere su Programmi europei, nazionali e regionali, ma anche per la gestione di Grandi Eventi sportivi, come il Giro d’Italia e le competizioni agonistiche ad esso connesso. Senza dimenticare la gestione del complesso sportivo “Le Naiadi” di Pescara, che è tutt’ora in capo a FiRA.

Ma la grande novità, in questo inizio 2026, è che la Giunta Marsilio ha formalizzato e attivato le procedure tecnico-amministrative per l’individuazione di FiRA quale Organismo Intermedio per le operazioni dei programmi PR Abruzzo FESR 2021 2027 e del PR Abruzzo FSE+ 2021 2027. Grazie al riconoscimento della nostra Società quale Organismo Intermedio, la Finanziaria regionale assumerà un ruolo più incisivo nella programmazione europea, occupandosi dell’ideazione dei bandi fino alla rendicontazione e generando uno snellimento significativo degli iter.

A livello organizzativo, una delle novità che ci rende più orgogliosi – conclude D’Ignazio -, è che finalmente siamo riusciti a dotare FiRA di una nuova sede, più confortevole e funzionale per i nostri uffici e per tutte le attività che abbiamo in gestione”.

Questo, in estrema sintesi, il resoconto di un anno di attività della Finanziaria regionale, segnato nel 2025 anche dal passaggio di testimone come Amministratore delegato da Stefano Cianciotta, ora Capo di Gabinetto del presidente Marsilio, a Gianni Chiodi.

Un anno denso di novità, quindi, e contraddistinto da una netta accelerazione sull’attuazione del Piano industriale della Società partecipata al cento per cento da Regione Abruzzo.

Assieme a Giacomo D’Ignazio e a Gianni Chiodi, nel CdA sono presenti la vicepresidente Consuelo Di Martino, i consiglieri Antonio Paraninfi e Nicoletta Salvatore, affiancati dal Collegio Sindacale presieduto da Giuseppe Mauro, con Graziella Faieta e Giammarco Berardi.



DI SEGUITO, ATTIVITA’ E MISURE GESTITE DA FIRA



Voucher di Garanzia - Contributi a fondo perduto alle micro, piccole e medie imprese e liberi professionisti abruzzesi per l’abbattimento degli interessi passivi e/o l’abbuono delle commissioni di garanzia. Dalla data di apertura (settembre 2024) a gennaio 2026, sono pervenute 1274 richieste di contributo, di cui 805 erogate e 315 in istruttoria per un totale di risorse impegnate pari a 6.501.368 euro. È possibile ancora presentare la domanda di partecipazione, ma le risorse disponibili sono quasi esaurite.

Fondo di garanzia PMI (L.R. 10/2017), sostegno alle piccole e medie imprese e ai liberi professionisti abruzzesi con difficoltà di accesso al credito bancario per l’attuazione di piani di impresa, finalizzati allo sviluppo aziendale e/o al capitale circolante. Con le garanzie concesse da FiRA per il tramite dei Confidi selezionati, sono stati erogati 731 finanziamenti per oltre 41milioni di euro. La scadenza delle garanzie è fissata al 31 dicembre 2026.

Restart Fare Impresa, sostegno all’accesso al credito delle Micro Piccole Imprese e dei professionisti ricadenti nel territorio del cratere sismico 2009. Finanziati 171 progetti per un totale complessivo di circa 9,5milioni di euro impegnati. FiRA è impegnata nelle fasi di chiusura dell’Avviso rivolto alle imprese e a dicembre 2026 scadranno i termini per il rientro delle risorse assegnate ai Confidi.

Interventi per il sostegno all’internazionalizzazione delle imprese abruzzesi. Il bando, che ha una dotazione di 950mila euro, concede contributi a fondo perduto per i progetti aziendali. Si è chiuso lo scorso 15 ottobre e il 27 ottobre FiRA ha già pubblicato le graduatorie. 104 i progetti di internazionalizzazione presentati, che hanno esaurito tutto il plafond.

Aiuto straordinario alle aziende zootecniche colpite dal virus BTV (blue tongue virus), con cui si eroga un contributo di 300 euro a fondo perduto, per ogni capo morto, alle aziende zootecniche colpite nel 2025 dalla Febbre Catarrale Ovina. Lo sportello per la presentazione delle domande è stato aperto dal 13 al 30 gennaio 2026 e alla chiusura sono pervenute complessivamente 133 istanze, per le quali è stato già avviato il relativo processo di istruttoria.

“Turismo Esperienziale - Supporto alle Microimprese per servizi collegati ai territori percorsi dalle “ciclovie e dai cammini” – FiRA, in qualità di soggetto responsabile della gestione dell’Avviso, ha il compito di esaminare la rendicontazione presentata dai Soggetti ammessi a contributo in graduatoria e la successiva erogazione del contributo. 136 le domande ammesse a contributo, per un totale di 8.350.628 euro che a breve saranno erogati alle aziende beneficiarie.

Assistenza Tecnica – Supporto alla Regione Abruzzo nella programmazione, gestione, controllo, monitoraggio e certificazione della spesa, a valere su Programmi europei, nazionali e regionali per lo Sviluppo Rurale, Economia del Mare, Sociale, Terzo Settore, Centri per l’Impiego, Investimenti Pubblici. FiRA impiega circa 150 unità, tra personale interno e professionisti esterni per supportare la Regione nel raggiungimento dei target di spesa dei Programmi Operativi e attuare interventi strategici per la crescita e la competitività del tessuto economico-sociale regionale.

Strumenti finanziari in Agricoltura - FiRA è Soggetto Gestore del Fondo di rotazione istituito dalla Regione Abruzzo a valere sul Complemento di Sviluppo Rurale 2023/2027. Il Fondo è lo strumento finanziario per la concessione di prestiti diretti alle imprese agricole regionali e alle imprese che operano nell’ambito della trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti agricoli. FiRA si occupa dell’istruttoria e della concessione dei prestiti, grazie a una dotazione finanziaria pari a circa 15.800mila euro.

Cooperazione – Nel solo 2025 FiRA ha presentato, come Leed Partner o in partnership, 11 Progetti Europei a valere sui vari Programmi (Horizon, Interreg, Erasmus+, ecc.), con il coinvolgimento di più di 70 partner appartenenti a oltre 20 Stati europei ed extraeuropei partner di FiRA sono Università, Centri di Ricerca, Istituti di formazione, Municipalità, Camere di Commercio, Aps.





NEGLI ULTIMI ANNI, INOLTRE, FIRA HA GESTITO:

Piccolo Prestito Agrario, prestito diretto a tasso zero alle imprese vitivinicole e relative società di trasformazione che hanno subìto un danno di produzione in seguito all’eccesso di pioggia verificato in Abruzzo da aprile a giugno 2023. Finanziate 231 imprese per oltre 2milioni di euro.

Abruzzo FRI Start, finanziati 105 progetti d’impresa per un totale di fondi gestiti di 12milioni di euro. Sono attualmente in corso le istruttorie relative alle istanze di rendicontazione presentate dai beneficiari ammessi, ai fini dell’erogazione del contributo concesso a fondo perduto

Contributi a fondo perduto per l’abbattimento degli interessi passivi su finanziamenti erogati in Agricoltura - Contributi a imprenditori agricoli, imprese agricole di trasformazione e/o commercializzazione, danneggiate dalle avverse condizioni atmosferiche verificatesi nel 2023 e dalla conseguente infezione da peronospora. 179 le domande ammesse su 216 presentate, che hanno impegnato oltre 2milioni di euro di finanziamenti erogati. Sono stati liquidati tutti i contributi concessi (pari al 99% dei beneficiari ammessi), con esclusione delle posizioni che hanno evidenziato criticità in sede di controlli fiscali.

Sostegno alle imprese operanti nel settore Turismo (LR 77/2000), per il miglioramento della ricettività e degli standard di qualità delle strutture ricettive. Finanziati 142 progetti d’investimento con 15milioni di euro. Sono attualmente in corso le istruttorie relative alle istanze di rendicontazione presentate dai beneficiari ammessi, ai fini dell’erogazione del saldo del contributo concesso.



Aiuti alla ricettività delle imprese turistiche, per miglioramento della ricettività e degli standard di qualità delle strutture ricettive. Finanziati 110 progetti di investimento con un fondo di 7milioni di euro. Sono attualmente in corso le istruttorie relative alle istanze di rendicontazione presentate dai beneficiari ammessi, ai fini dell’erogazione delle anticipazioni e dei saldi del contributo concesso.

Piccolo Prestito, concessione di contributi in conto interessi a tasso zero alle imprese abruzzesi, per prestiti da 10mila a 15mila euro. Finanziate 308 imprese per un totale di quasi 5milioni di euro.

Una Tantum, sostegno alle ditte individuali, ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti con un fondo perduto a compensazione della perdita di reddito subita a causa della pandemia da Covid 19. Oltre 4.700 beneficiari per un totale di oltre 10milioni di euro.

Caro energia impianti sportivi al chiuso, contributi a favore di gestori di impianti sportivi accessibili al pubblico, al chiuso, per combattere il caro energia nelle strutture fortemente energivore. Finanziate 162 imprese con 1milione di euro.

Microcredito - Nuove Misure 2018 e Nuove Misure 2021: rispettivamente 612 istanze finanziate con oltre 12milioni di euro, e 513 istanze finanziate con altri 7milioni di euro di microprestiti a tasso agevolato.