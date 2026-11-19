L'Aeroporto Internazionale d'Abruzzo potrebbe presto portare il nome di Corradino D'Ascanio. È l'obiettivo della risoluzione depositata in Consiglio regionale dal consigliere di Fratelli d'Italia Leonardo D'Addazio, che impegna la Regione ad avviare, attraverso SAGA, le procedure necessarie per arrivare alla nuova denominazione dello scalo aereo pescarese: "Aeroporto Internazionale d'Abruzzo – Corradino D'Ascanio".

"Credo sia arrivato il momento di legare la principale porta d'accesso internazionale della nostra regione al nome di uno degli abruzzesi più conosciuti nel mondo – dichiara D'Addazio –. Corradino D'Ascanio non rappresenta soltanto una pagina straordinaria della nostra storia: rappresenta quell'Abruzzo capace di innovare, creare e lasciare un segno ben oltre i propri confini".

Nato a Popoli nel 1891, ingegnere e inventore, D'Ascanio è stato protagonista assoluto della storia dell'aeronautica e della mobilità del Novecento: dalla progettazione e dal collaudo del prototipo di elicottero D'AT3 allo sviluppo dell'elica a passo variabile in volo, fino all'ideazione della Vespa, diventata una delle icone italiane più riconoscibili nel mondo.

La proposta si inserisce nel percorso già tracciato dalla Regione Abruzzo con la legge regionale n. 31 del 19 ottobre 2026, approvata all'unanimità e dedicata alla valorizzazione della figura di D'Ascanio e alla promozione della Vespa quale simbolo dell'ingegno abruzzese e italiano.

L'intitolazione dell'aeroporto, secondo il consigliere, avrebbe un valore che va oltre il doveroso riconoscimento a un grande abruzzese: "Significherebbe associare immediatamente l'Abruzzo, agli occhi di chi arriva e di chi parte, a una storia di ingegno, modernità e visione. D'Ascanio ha contribuito a cambiare il modo di volare e di muoversi e proprio per questo il suo nome troverebbe nell'aeroporto regionale una collocazione naturale e fortemente evocativa".

Il documento chiede quindi alla Giunta regionale di attivarsi con SAGA affinché venga avviato l'iter e, successivamente, di promuovere le necessarie interlocuzioni istituzionali con ENAC e ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L'atto propone inoltre di valutare, insieme alla società di gestione, la realizzazione all'interno dell'aerostazione di uno spazio permanente dedicato alle invenzioni aeronautiche e meccaniche di Corradino D'Ascanio.

"Non si tratta semplicemente di dare un nome a un'infrastruttura – conclude D'Addazio –: si tratta di scegliere quale immagine dell'Abruzzo vogliamo raccontare al mondo. E quella di D'Ascanio, fatta di talento, intuizione e capacità di guardare avanti, è una delle immagini più forti che questa terra possa offrire".