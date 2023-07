L’Abruzzo punta sull’aeroporto di Pescara

Con l’allungamento di 385 metri della pista, l’aeroporto di Pescara diventerà un'importante scalo intercontinentale. I lavori, finanziati con oltre 5 milioni di Euro provenienti dai Fondi del Piano Sviluppo e Coesione, dovrebbero iniziare a settembre o al massimo a dicembre 2023. La previsione è che, con l’arrivo dei voli intecontinentali, il turismo in Abruzzo subirà un forte incremento, soprattutto per l'arrivo di turisti di origine della nostra Regione, che verrebbero così a visitare le bellezze della regione da dove partirono i propri padri. E tutto questo grazie a voli diretti senza scali dall’Australia e dalle Americhe che ridurranno la durata del volo di circa di 3 ore. E’ anche prevista, la costruzione di una stazione della ferrovia Pescara Roma a Sambuceto nei pressi dell’aeroporto, in modo da favorire l’intermodalità del traffico passeggeri. In Abruzzo, solo considerando lo scalo aeroportuale, nei primi 4 mesi del 2023, c’è stato un boom turistico con un numero di passeggeri di 220.416 unità con un aumentano del 46,8%. Secondo uno studio di Intesa Sanpaolo il settore turistico abruzzese assume un ruolo importante nell’economia regionale, soprattutto in termini di occupazione, con il 7,1% sul totale dell'occupazione in Abruzzo, una percentuale superiorealla media italiana del 6,7%. Anche il fatturato della rete alberghiera è in crescita, come testimoniano anche le prenotazioni che nel primo semestre del 2023 in aumento.