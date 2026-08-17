Jovanotti all’Aquila. Centro storico e visita al Teatro San Filippo

Il Comune ha accolto Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, all’Aquila, con la consegna della mascotte di Capitale italiana della Cultura, in occasione della sua veloce visita al Teatro San Filippo, recentemente restituito alla città a 17 anni dal sisma e ora in gestione al Teatro stabile d’Abruzzo. Giunto all’Aquila in bicicletta, mentre è impegnato con le tappe del suo tour musicale, Jovanotti è tra gli artisti che, all'indomani del sisma del 2009, lanciarono il progetto Artisti Uniti per l'Abruzzo, interpretando la canzone “Domani”. I proventi dell'iniziativa hanno contribuito al recupero del teatro, rendendo la visita nei nostri luoghi particolarmente significativa. "Accogliere un artista del calibro di Jovanotti, proprio nell'anno in cui siamo Capitale italiana della Cultura, è motivo di grande orgoglio. La sua visita al Teatro San Filippo assume un significato speciale perché quel luogo racconta una storia di rinascita e di solidarietà concreta, al quale Jovanotti ha preso parte insieme a tanti altri artisti italiani. La mascotte di Capitale italiana della Cultura, un aquilotto, che gli abbiamo consegnato, rappresenta il nostro modo di dire ‘grazie’. Un piccolo simbolo che racchiude la riconoscenza di un'intera comunità verso un artista che, insieme a Caterina Caselli e Giuliano Sangiorgi e a tanti altri, non ha fatto mancare il proprio sostegno all'Aquila dopo il terremoto e che oggi torna a condividere con noi un altro momento importante del nostro percorso. La cultura vive anche di questi legami, capaci di attraversare il tempo e trasformare la memoria in futuro”, ha dichiarato il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi.