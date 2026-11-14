Investe tre pedoni e fugge senza prestare soccorso: arrestato 19enne a Città Sant'Angelo

I Carabinieri della Compagnia di Montesilvano hanno arrestato il presunto responsabile di un grave incidente avvenuto nella tarda serata di venerdì scorso a Città Sant'Angelo, dove tre giovani pedoni sono stati investiti da un'auto in transito. Il conducente, un 19enne residente in zona, si sarebbe dato alla fuga senza prestare soccorso.

Secondo la ricostruzione fornita dai militari, intorno alle 23:50 di venerdì 13 novembre, in viale Matrino, un'autovettura che transitava a forte velocità in prossimità di una stazione di servizio avrebbe travolto tre giovani pedoni. Dopo l'impatto, il conducente e i passeggeri hanno abbandonato il veicolo e si sono allontanati a piedi, senza fornire alcun aiuto alle persone rimaste a terra. I tre feriti sono stati trasportati d'urgenza all'ospedale di Pescara e uno di loro versa tuttora in pericolo di vita a causa di un politrauma cranico-facciale.

L'attività investigativa, condotta dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Montesilvano, si è basata sull'analisi dei sistemi di videosorveglianza e sull'escussione dei testimoni, elementi che hanno consentito di individuare e rintracciare gli occupanti dell'auto. Il conducente, un 19enne di origini straniere, è risultato positivo ai cannabinoidi ed è stato arrestato per fuga, omissione di soccorso e lesioni personali gravissime, aggravate dalla mancanza di copertura assicurativa. L'uomo è stato quindi associato alla Casa Circondariale di Pescara.

Gli altri due occupanti dell'auto sono stati deferiti per omissione di soccorso; uno di loro è stato inoltre segnalato per possesso di 2,5 grammi di hashish.

Le persone coinvolte sono da considerarsi presunte innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna, nel rispetto del principio costituzionale di presunzione di innocenza.