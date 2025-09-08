Inizia l'anno scolastico nel 'nuovo' Liceo Musicale e Coreutico di Pescara

Giornata storica per il MIBE – Liceo Musicale e Coreutico di Pescara: questa mattina gli studenti hanno iniziato il nuovo anno scolastico nella sede completamente rinnovata di via Einaudi, realizzata dalla Provincia di Pescara in soli tre anni.



Il presidente Ottavio De Martinis ha accolto alunni, famiglie e docenti, insieme alla dirigente scolastica Raffaella Cocco, partecipando con emozione al primo giorno di scuola nel nuovo edificio.



“Oggi non celebriamo soltanto l’apertura di una struttura moderna e funzionale – ha dichiarato De Martinis – ma viviamo un momento che resterà nella memoria della nostra comunità: il primo giorno di scuola in una sede che rappresenta un investimento concreto sul futuro dei nostri giovani. Qui nasceranno talenti capaci di portare in alto il nome della nostra terra”.



Durante l’incontro con le famiglie delle classi prime, la dirigente scolastica ha illustrato l’offerta formativa del liceo, mentre il presidente ha ribadito l’impegno della Provincia per garantire servizi adeguati: “Stiamo lavorando per assicurare il trasporto agli studenti provenienti da fuori sede “– ha aggiunto – , perché il diritto allo studio deve essere davvero accessibile a tutti”.



Il presidente De Martinis ha inoltre voluto ringraziare l’Ufficio tecnico provinciale, guidato dal dirigente Marco Scorrano, il progettista dell’opera, l’architetto Alessandro Iezzi e il RUP dei lavori, l’ingegnere Raffaella Paolini per l’impegno e la professionalità dimostrati nella realizzazione del nuovo edificio costato 4 milioni di euro. La mattinata si è conclusa con entusiasmo e partecipazione da parte di tutta la comunità scolastica, che ha potuto vivere un inizio di anno speciale in una struttura pronta ad accogliere il talento e la creatività dei ragazzi.



Il nuovo fabbricato è organizzato su tre livelli, ha uno sviluppo volumetrico complessivo pari a metri cubi 9.095 e una superficie complessiva pari a 2.355 metri quadri. Collocato al margine sud ovest del lotto in adiacenza al marciapiede prospiciente via Einaudi, le volumetrie del primo e secondo piano sono state collocate in posizione traslata verso via Einaudi. Lo slittamento dei soli piani superiori ha lasciato inalterata la possibilità di fruizione del marciapiede che potrà essere percorso al riparo del nuovo portico per una lunghezza di 47 metri.



Il piano terra ospita l’atrio di ingresso a doppia altezza, concepito come luogo di incontro e socializzazione, tre aule di danza, servizi igienici e spogliatoi.



Al piano primo sono stati ricavati ambienti prevalentemente dedicati allo svolgimento delle esercitazioni musicali: tre aule di musica per esercitazioni corali e tredici aule di musica di differente metratura per le esercitazioni da eseguire in singolo o in piccoli raggruppamenti, servizi igienici.



Al secondo piano sono stati ricavati dieci ambienti per lo svolgimento di attività didattiche con annessi servizi igienici. Il corridoio interposto è caratterizzato dalla presenza di un lungo lucernario con pareti finestrate.



Sulle due testate dell’edificio sono collocati i volumi contenenti le scale di emergenza: la prima è inglobata all’interno del fabbricato, la seconda, esterna all’edificio, è realizzata con struttura in acciaio. All’interno i collegamenti verticali sono garantiti da due rampe di scale in linea

parallela ai corridoi di distribuzione che dipartono dall’atrio principale di ingresso e da un ascensore.



Il fronte su via Einaudi è caratterizzato al piano terra da un’ampia vetrata continua nell’atrio dell’ingresso e sul corridoio ai piani superiori da un sistema di schermature costituite da un telaio con campate a passo costante e pannelli in lamiera microforata con bordi calandrati. La struttura dell’edificio è costituita da tubi in acciaio riempiti in calcestruzzo e controventi in acciaio, setti in calcestruzzo armato e solai a piastra alleggerita.



A livello impiantistico l’edificio è dotato di un impianto fotovoltaico per una potenza installata di circa 40 KW che garantisce la pressoché totale autonomia energetica dell’edificio, inoltre è presente un impianto di diffusione sonora in alcune aule di musica.