Indagine su Gruppo neonazista: un arresto e un indagato in Abruzzo

Arriva in Abruzzo l’indagine della procura di Bologna sul gruppo eversivo neonazista “Werwolf Division” finito sotto la lente degli investigatori perché aveva in mente una sorta di rivoluzione ed addirittura l’omicidio della premier Giorgia Meloni considerata una traditrice. In manette un 44enne di Pescara e indagato un 34enne teramano. In totale sono dodici le persone per le quali il Gip del Tribunale di Bologna, su richiesta della Procura della Repubblica, ha chiesto le misure cautelari in carcere.

Come è emerso dalle indagini i membri del gruppo partecipavano nelle attività di propaganda e proselitismo riguardo idee di superiorità e odio razziale ed etnico, nonché di indottrinamento e di addestramento degli aderenti.

Tra i reati ipotizzati, a vario titolo per tutti gli indagati, c’è anche l’associazione a delinquere con finalità di terrorismo.