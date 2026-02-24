Frase del giorno

24 Feb, 2026
  1. Home
  2. Cronaca
  3. Indagine "Protesi fantasma". Gli indagati salgono a cinque

Indagine "Protesi fantasma". Gli indagati salgono a cinque

I dispositivi, secondo la ricostruzione delle fiamme gialle, non venivano consegnati ai pazienti ma ugualmente fatturati alla Asl di Lanciano

Indagine "Protesi fantasma". Gli indagati salgono a cinque

Il Comando Provinciale della Guardia di finanza di Chieti ha notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di 5 soggetti, indagati a vario titolo, per i reati di truffa aggravata ai danni dello Stato e dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture per operazioni inesistenti.

Le indagini, condotte dai militari della Compagnia di Lanciano su delega della Procura della Repubblica frentana, sono scaturite da un’attenta analisi mirata sulla crescita esponenziale della spesa per l’assistenza protesica nel Distretto n. 2 dell’ASL Lanciano - Vasto - Chieti.

Attraverso riscontri documentali, testimonianze e ricognizioni fotografiche presso i domicili dei pazienti, i finanzieri - coordinati dal Cap. Domenico Siravo - hanno ricostruito un articolato sistema illecito:

• Mancata consegna - Ausili sanitari di elevato valore (montascale e carrozzine elettriche) venivano regolarmente addebitati all’ASL senza mai essere consegnati ai pazienti.

• Doppia fatturazione - In altri casi, i beni venivano fatturati all'Ente pubblico nonostante fossero già stati restituiti al fornitore.

• Società "Cartiere" - Il profitto illecito veniva drenato dalle casse delle società coinvolte attraverso il pagamento di fatture per operazioni inesistenti, emesse da una società "cartiera" con sede a Roma, per un totale di oltre 1,2 milioni di euro.

L'indagine ha permesso di quantificare un danno diretto all'Ente pubblico pari a 744.140,75 euro.

In seguito alle richieste della Procura, nel settembre 2025, il G.I.P. del Tribunale di Lanciano ha disposto il sequestro preventivo di 1.139.427,95 euro, colpendo non solo le disponibilità finanziarie degli indagati, ma anche beni conferiti in un trust creato ad hoc per schermare il patrimonio dalle attività di indagine delle Fiamme Gialle.

Oltre ai responsabili delle due società sanitarie, risultano indagati alcuni funzionari dell’ASL, mentre l’Azienda Sanitaria stessa figura, nel procedimento, come parte offesa.

Si precisa che, in virtù del principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza delle persone sottoposte ad indagine sarà definitivamente accertata solo ove intervenga una sentenza irrevocabile di condanna.

La Guardia di finanza affianca le amministrazioni e gli enti locali nell’adozione di strategie antifrode finalizzate a contrastare illeciti e sprechi nei settori previdenziali, assistenziali e sanitari mirando a garantire l’effettivo sostegno alle fasce più deboli della popolazione.

Tags: Lanciano protesi indagati ospedale società asl lanciano Guardia di finanza ultime notizie

Vedi anche

Operazione 'Protesi 'fantasma', ipotesi truffa da oltre un milione
Cronaca

Operazione 'Protesi 'fantasma', ipotesi truffa da oltre un milione

25 Set, 2025
Prima nascita del nuovo anno all'ospedale di Lanciano
Cronaca

Prima nascita del nuovo anno all'ospedale di Lanciano

01 Gen, 2025
Emergenza criminalità a Lanciano. La Mobile indaga su risse e episodi violenti
Cronaca

Emergenza criminalità a Lanciano. La Mobile indaga su risse e episodi violenti

24 Set, 2024
Lanciano: sequestrate dalla Guardia di Finanza 170 piante di marijuana
Cronaca

Lanciano: sequestrate dalla Guardia di Finanza 170 piante di marijuana

16 Giu, 2020
Guardia di Finanza: arrestato imprenditore per bancarotta
Cronaca

Guardia di Finanza: arrestato imprenditore per bancarotta

23 Mag, 2019
Lanciano – Scoperta truffa all’INPS per € 30.000
Politica

Lanciano – Scoperta truffa all’INPS per € 30.000

09 Lug, 2018
Omessi versamenti dell'Iva. Sequestrati 300mila euro a nota società sportiva aquilana
Cronaca

Omessi versamenti dell'Iva. Sequestrati 300mila euro a nota società sportiva aquilana

13 Set, 2016
A Lanciano nasce la prima Casa famiglia della zona frentana
Società

A Lanciano nasce la prima Casa famiglia della zona frentana

05 Dic, 2014
Estero. Maxi evasione da 3 Mln
Cronaca

Estero. Maxi evasione da 3 Mln

04 Giu, 2012

Identity

Abruzzo Independent

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono scrivere a info@abruzzoindependent.it

Links

Abruzzo Independent © 2026 Independent Identity P.I. 01991660687 registrazione del Tribunale di Pescara n.25/2010 - Iscrizione Roc 22661