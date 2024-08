Incidente in moto a Fossaccesia, perdono la vita due ragazzi di Lanciano

Ancora una tragedia sulle strade d’Abruzzo che pagano un prezzo altissimo specie d’estate. Stavolta a perdere la vita sono due giovanissimi deceduti in seguito ad un incidente in motocicletta a Fossacesia, nei pressi della zona artigianale Sterpari, sulla strada comunale via Vecchia Scorciosa. La moto Honda sulla quale viaggiavano Carlo Rizzo, 18 anni, e Giorgia Apollonio, di 19, e’ finita contro un palo della luce. I due, secondo una prima ricostruzione, stavano raggiungendo una festa di compleanno. Sul posto sono giunti i soccorritori del 118, con le ambulanze, ma per le due vittime, non c’era ormai più niente da fare. Alle famiglie le nostre più sincere e sentite condoglianze per questo dolore insopportabile.



foto di repertorio