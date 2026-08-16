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Incendio sul Monte Morrone, mezzi e pompieri in azione

Oltre 150 ettari di bosco percorsi dalle fiamme, situazione sotto controllo ma ancora in corso le operazioni di spegnimento. Chiusa a scopo precauzionale la statale 17 verso Corfinio

Incendio sul Monte Morrone, mezzi e pompieri in azione

Sul Monte Morrone, nel territorio del Parco nazionale della Maiella nei pressi di Roccacasale (provincia dell’Aquila), è divampato un altro incendio preoccupante che si fatica a controllare. Il vento sta alimentando le fiamme che divorano ettari di bosco sopra la valle peligna. A supporto delle squadre a terra dovrebbero tornare operativi a breve anche gli elicotteri - attualmente in avaria -della flotta regionale della Protezione civile, per effettuare sganci d’acqua nelle aree considerate a rischio. Oltre al Morrone, focolai attivi sono segnalati anche a Rocca di Cambio e in altre zone montane della provincia dell’Aquila, dove continuano le operazioni di controllo e spegnimento di questa estate di fuoco. Un ulteriore aiuto potrebbe arrivare dal meteo che prevede pioggia nelle prossime 24/48 ore.

 

****Notizia in aggiornamento****

 

L’incendio sul monte Morrone nel territorio di Roccacasale sta scendendo a valle verso Corfinio. Le fiamme sono arrivate in prossimità della statale 17, chiusa nel tratto tra Popoli e Sulmona per ragioni di sicurezza. Sul posto operano uomini e mezzi dei Vigili del fuoco, un canadair e un elicottero della Protezione Civile. Si teme per la vicinanza delle fiamme a due casali a ridosso dell’incendio nel territorio di Corfinio. 

 

Tags: Incendio Monte Morrone Abruzzo Notizie Sulmona Pioggia Roccacasale Corfinio Statale 17

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