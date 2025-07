Incendio a Raiano distrugge 200 ettari di vegetazione

Un vasto incendio sta distruggendo centinaia di ettari di vegetazione a Raiano. I roghi sono incominciati, sabato scorso, da un terreno dove un agricoltore stava bruciando potature di ulivo e adesso stanno interessando la zona verde in contrada De Contra. I vigili del fuoco, un elicottero Erickson, due Canadair e un elicottero messo a disposizione dalla flotta regionale stanno operando sul territorio per cercare di domarlo. Ma il vento ha riacceso la brace nel sottobosco, alimentando un rogo che ha prodotto una colonna di fumo visibile nell’intera vallata peligna. Solo ieri, sono stati 150 gli sganci effettuati dai velivoli: in totale 350 se si considera il lavoro portato avanti da sabato. Otto squadre di protezione civile, più tre dei pompieri, coordinate dal Dos (direttore operazioni di spegnimento) stanno operando da terra per bonificare alcune aree, anche se le operazioni restano complicate. Secondo la Protezione Civile sono 177 gli ettari coltivati andati in fumo su un totale di oltre 250 interessati dal rogo. Le fiamme avanzano, alimentate dal vento, verso Molina Aterno. Seguiremo l’evolversi di questa situazione difficile.