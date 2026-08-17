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Incendio Filippone-Santa Barbara, rogo domato e area sotto controllo

Legnini: “Grazie a chi si è battuto contro le fiamme, ma la guardia resta altissima: tutti dobbiamo essere tutori del territorio”. Attivato il Coc al numero 0871/307127

Incendio Filippone-Santa Barbara, rogo domato e area sotto controllo

È rientrato l’allarme per l'incendio che nella giornata del 7 agosto ha interessato la zona tra Filippone e Santa Barbara, arrivando a lambire le abitazioni. Le fiamme sono state completamente domate grazie al lavoro straordinario, incessante e coordinato svolto sul campo dai Vigili del Fuoco, dai volontari della Protezione Civile, dalle Forze dell’Ordine e dalla Polizia Locale.

Ieri sera il Sindaco Giovanni Legnini, coadiuvato dal dirigente del Settore Andrea Lannutti, ha predisposto un piano di presidio e monitoraggio notturno dell'area. A supporto dell'instancabile operato dei soccorritori e d'intesa con il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, la Croce Rossa Italiana di Chieti ha impiegato droni dotati di speciali tecnologie per la perlustrazione termica e visiva in tempo reale. I rilievi condotti durante la notte hanno dato esito positivo, confermando l'assenza di nuovi focolai o riaccensioni. Nella mattinata di ieri, inoltre, il Comune ha provveduto a inviare sul posto due ulteriori squadre di volontari di Protezione Civile a sostegno delle operazioni e dei presidi che i Vigili del Fuoco stanno portando avanti senza sosta sul territorio.

"Desidero rivolgere un ringraziamento molto sentito a tutte le forze scese in campo con grande abnegazione: ai Vigili del Fuoco, ai volontari della Protezione Civile, alle Forze dell’Ordine, alla nostra Polizia Locale e agli operatori della Croce Rossa Italiana che, d'intesa con i VVFF, hanno garantito l'impiego dei droni per il controllo notturno - dichiara il Sindaco Giovanni Legnini - . Grazie a questo sforzo corale la situazione è sotto controllo e le nostre famiglie sono al sicuro, ma non possiamo minimamente abbassare la guardia. Un ringraziamento va a tutti i volontari delle associazioni di protezione civile comunali intervenute, Valtrigno, Teate soccorso, Croce rossa e Not e ai dipendenti comunali che hanno contribuito a supportare le azioni. Questo ennesimo episodio ci impone di rimarcare quanto sia vitale che ciascuno di noi sia vigile e si senta tutore del proprio territorio. Calamità di questo genere, specie con le temperature estreme di questi giorni, non inviano preavvisi e fin troppo spesso sono scatenate da distrazioni, superficialità o da comportamenti colposi o dolosi. Dobbiamo fare tutto il possibile per prevenire ogni rischio: custodire l'ambiente e proteggere la nostra comunità è un dovere civico che appartiene a tutti".

Il Comune di Chieti ricorda che il Centro Operativo Comunale (COC) resta aperto e pienamente operativo al numero 0871/307127 per gestire qualsiasi esigenza. Si invitano i cittadini a segnalare con la massima tempestività ogni potenziale pericolo o principio d'incendio contattando i numeri comunali o direttamente il 115 dei Vigili del Fuoco

Tags: incendio Chieti Filippone Santa barbara Ultime notizie

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