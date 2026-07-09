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Disagi per i cantieri in città, le imprese: «Bene ridurre le tasse, ma si faccia presto»

La proposta dei gruppi di opposizione in consiglio comunale a Pescara piace alle associazioni di categoria

Disagi per i cantieri in città, le imprese: «Bene ridurre le tasse, ma si faccia presto»

«Prendiamo atto della proposta formulata dai gruppi di opposizione in consiglio comunale per la riduzione della tassazione a carico delle imprese del commercio e dell’artigianato penalizzate dai tanti cantieri cittadini. E della disponibilità manifestata sugli organi di stampa dall’assessore alle Attività produttive Gianni Santilli a discuterne, assessore che ha riconosciuto alle associazioni d’impresa di aver in precedenza formulato analoga proposta. A questo punto si tratta di fare una rapida sintesi, e di tornare a sedersi al più presto intorno a un tavolo istituzionale per discutere tempi e modi di questo intervento». Lo affermano in una nota congiunta i rappresentanti delle associazioni di categoria (Cna, Confcommercio, Confartigianato e Confesercenti) che «valutano positivamente questa identità di vedute manifestata, perché quando si tratta di difendere imprese e lavoro, il confronto tra maggioranza e opposizione deve tradursi rapidamente in atti concreti», ma chiedono nello stesso tempo di «dare seguito, rapidamente e coerentemente, alla volontà manifestata dalle diverse parti che siedono nell’assemblea
civica».

«I tanti disagi patiti delle attività di impresa a causa del protrarsi di numerosi cantieri aperti in città sono sotto gli occhi di tutti, in centro come in periferia. Comprendiamo e apprezziamo la volontà di migliorare l’assetto cittadino con interventi strutturali e manutentivi, ma non possono certo essere le sole attività imprenditoriali a pagarne le conseguenze. Si metta dunque rapidamente mano a una proposta, che siamo pronti a valutare con spirito di collaborazione: è il momento delle decisioni: ridurre il peso fiscale per le attività penalizzate dai cantieri significa dare un segnale di responsabilità e vicinanza al territorio».

Tags: Tasse cantieri Imprese Confcommercio Pescara Ultime notizie

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