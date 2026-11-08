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Il telescopio apocromatico più grande al mondo inaugurato in Abruzzo

Al SaRub³ di Avezzano il battesimo del L.U.C.A., dedicato alla memoria di Luca Rubeo: 510 mm di diametro e 6.500 mm di lunghezza focale, frutto di 9 anni di lavoro e di una sinergia internazionale

Il telescopio apocromatico più grande al mondo inaugurato in Abruzzo

Con immenso orgoglio il Consiglio Direttivo dell'ASAM (Associazione Scientifica Astronomica Marsicana) rende noto che il 6 e 7 novembre, presso l'osservatorio sociale SaRub³, si è tenuto il battesimo di inaugurazione del Telescopio L.U.C.A. (Large Ultra Corrected Apochromat), il telescopio apocromatico più grande al mondo, avente un diametro di 510 mm e una lunghezza focale di 6.500 mm.

Lo strumento è dedicato alla memoria dell'Ing. Luca Rubeo, purtroppo scomparso prematuramente. Il telescopio è stato ideato da Fabio Rubeo e realizzato dalla Astro Alliance S.r.l. (con sede ad Avezzano – AQ): ha un obiettivo tripletto disegnato dal famoso ottico Massimo Riccardi e realizzato dalla LZOS (Russia) in 9 anni di tempo per fusione e lavorazione, il tubo ottico disegnato dal noto designer industriale Maurizio Ribaudo e una montatura equatoriale realizzata dall'azienda Bellincioni (Biella).

Si è tenuta anche la cerimonia di firma che ha visto partecipare, oltre ai responsabili del progetto – Fabio Rubeo, Massimo Riccardi, Maurizio Ribaudo e Andrea Tamanti – anche le aziende maggiormente coinvolte: Astro Alliance Srl, Bellincioni Costruzioni Meccaniche, Salvati Srl (anch'essa azienda abruzzese), Officina Stellare SpA e APM Telescopes (Germania).

Lo strumento è dedicato all'astronomia ad altissima risoluzione (in particolare agli oggetti del sistema solare) e può lavorare in sinergia con gli altri strumenti dell'osservatorio, fra i quali un telescopio altazimutale Fullum QIF 50" – Quebec-Italian Folded Newton – da 1.270 mm di diametro (il più grande dobson europeo, nato dalla collaborazione internazionale con il canadese Normand Fullum); un telescopio equatoriale Officina Stellare Pro RC 800 da 800 mm di diametro (dedicato agli oggetti del profondo cielo) e un telescopio APM-MAK500 (il telescopio di tipo Maksutov-Cassegrain più grande al mondo), oltre ovviamente a tutti gli altri telescopi, fra i quali anche quelli dedicati al controllo satellitare.

Tags: Avezzano telescopio Apocromatico Più grande al mondo Associazione Scientifica Astronomica Marsicana

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