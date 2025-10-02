Il super bandito Massimo Ballone condannato a 18 anni

Massimo Ballone è stato condannato dal Tribunale di Reggio Calabria a 18 anni di carcere per associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Sedono di giudici il famoso bandito pescarese, ex membro della Banda Battistini, avrebbe gestito in Abruzzo per conto di una cosca Reggina il traffico di cocaina. Insieme a Ballone sono stati condannati diversi membri del clan, per un totale di 61 persone coinvolte in questo processo a vario titolo e per diversi reati.