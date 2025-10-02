“Legami alle comete, come alle code dei cavalli, trascinami, squarciandomi sulle punte delle stelle.”. Vladimir Vladimirovič Majakovskij
Il super bandito Massimo Ballone condannato a 18 anni
Nella maxi inchiesta sullo spaccio di droga in Abruzzo sono state riconosciute le responsabilità del pescarese con legami con una cosca di Locri
Massimo Ballone è stato condannato dal Tribunale di Reggio Calabria a 18 anni di carcere per associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Sedono di giudici il famoso bandito pescarese, ex membro della Banda Battistini, avrebbe gestito in Abruzzo per conto di una cosca Reggina il traffico di cocaina. Insieme a Ballone sono stati condannati diversi membri del clan, per un totale di 61 persone coinvolte in questo processo a vario titolo e per diversi reati.