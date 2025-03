Il mondo dell’arte piange Angelo Colangelo

L’artista è intellettuale di riferimento Angelo Colangelo è venuto a mancare ieri, 16 marzo 2025, all'età di 98 anni. Tantissimi i commenti a commianto dell’uomo che era stato anche insegnante a Pescara ed anche preside del liceo artistico Misticoni di Penne. Il sindaco di Pescara, appresa la notizia, ha diffuso una nota stampa nella quale precisa che “ho appreso con grande dispiacere della morte di Angelo Colangelo, un grande artista, un grande insegnante per chi ha avuto il privilegio di essere suo allievo, e un grande uomo. È stato uno di quegli abruzzesi illuminati che hanno avuto la capacità di lasciare il segno, di emergere grazie a un talento indiscusso e di farsi apprezzare non solo in Italia, ma anche all’estero, fino agli Stati Uniti. Pescara, insieme all’intera regione e al mondo dell’arte, vive in queste ore una grande perdita. Resta però la sua eredità: i suoi insegnamenti e tutto il bello che ci ha trasmesso, non solo attraverso la sua arte, ma anche con la sua umanità. Colangelo è stato un punto di riferimento di un periodo storico di massimo splendore artistico e culturale della nostra città. L'anno scorso ho avuto il privilegio di poter ammirare le opere del maestro nella sua casa museo sulla collina di Pescara, affacciata sul mare, con lui che mi raccontava la storia di ognuna, per me un momento di grande emozione. Il mio abbraccio, a nome di Pescara, va alle persone a lui più care e a tutti coloro che gli hanno voluto bene”, queste le parole di Carlo Masci. I funerali avranno luogo oggi pomeriggio, lunedì 17 marzo, alle ore 15:00, presso la Chiesa Cristo Rè (Gesuiti).