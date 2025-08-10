Il mondo del basket piange l'ex azzurra Paola Mauriello

Il mondo della pallacanestro piange la prematura scomparsa di Paola Mauriello, avvenuta questa mattina a soli 44 anni, a causa di un male che purtroppo non le ha lasciato scampo.

Originaria di Benevento con la maglia azzurra aveva vinto i Giochi del Mediterraneo nel 2009 oltre ad uno scudetto e una Supercoppa con il Napoli Vomero.

Inizia a giocare a pallacanestro all'età di 11 anni con la Family 93 di Caserta, continua le giovanili alla Partenio Avellino dove permane dal 1994 al 1999, giocando anche in Serie A2. Nella stagione 1999-2000 passa alla De Gasperi Termini Imerese, dopo una parentesi in prestito al Basket Alcamo in A2, rientra a Termini Imerese e ottiene la promozione in Serie A1. Dopo tre stagioni in massima serie, il titolo sportivo della squadra passa a Ribera, dove prende il nome di Ares Ribera ottenendo una salvezza, un 11º posto e 5 presenze in FIBA Cup

Dalla stagione 2005-06 passa al Napoli Basket Vomero dove vince uno scudetto, una Supercoppa italiana e gioca in EuroLeague Women. Dalla stagione 2010-11 passa al Basket Parma, dove colleziona 25 presenze. Nella stagione 2011-12 si accasa al Club Atletico Faenza Pallacanestro. Nella stagione 2012-13 con la Passalacqua Ragusa ha ottenuto la promozione in Serie A1 ed è arrivata in finale della Coppa Italia di categoria.

Nel 2024 è stata eletta nella FIP Abruzzo. Questo il messaggio di cordoglio espresso dal presidente della FIP Petrucci.

"Paola, dolce Paola, ci hai lasciato. A soli 44 anni.

Paola Mauriello da Azzurra aveva vinto i Giochi del Mediterraneo nel 2009. Ma anche uno scudetto e una Supercoppa con il Napoli Vomero. Il presidente FIP Giovanni Petrucci condivide il cordoglio della famiglia a titolo personale e a nome della pallacanestro italiana".

Lascia il marito Antonello, il figlio Luciano, i genitori Maria e Giovanni, la sorella Mariolina, il fratello Antonio, i suoceri Maria e Luciano, i cognati Mauro e Sherine. A tutti loro noi della redazione porgiamo le più sentite condoglianze. I funerali si terranno lunedì 11 agosto a Francavilla alle ore 17.00, presso la parrocchia di Sant’Alfonso. La camera ardente è stata allestita presso l'ospedale civile di Pescara.





