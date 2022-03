Il miglior Pescara della stagione batte il Cesena e punta il terzo posto

Nonostante le tante occasioni create dal Pescara, la vittoria per 1 a 0 sul Cesena sta stretto al team allenato da mister Auteri. Probabilmente è stata la mancanza di freddezza delle punte pescaresi dentro l'area piccola bianconera che ha impedito al Delfino di chiudere la gara con un margine di reti più ampio. Sta di fatto che quella di oggi è stata la migliore partita disputata dai biancazzurri in campionato contro uno delle più forti squadre del girone che ora è di soli 2 punti avanti al Pescara. Comunque ciò che conta è che ora i giochi si sono riaperti e, con un Pescara in grande spolvero come quello visto oggi, l'obiettivo del terzo posto è realmente possibile. E' d'obbligo però vincere le prossime 6 gare a partire dal derby di sabato prossimo contro un Teramo in netta ripresa.



La gara. Spesso è l'ex di turno a decidere la gara come capita spesso nel gioco del calcio. E' il caso di Mirko Drudi che, allevato tra le fila del Cesena, al 29' del primo tempo in seguito ad una mischia in area del Cesena indovina l'angolino basso della porta difesa da Nardi. Precedentemente al 17' con un calcio di punizione dai 20 metri Pompetti sfiora la porta, anche Ferrari ha avuto la palla buona per segnare ma il suo tiro è finito fuori malamente. Al 27' capita a D'Ursi l'occasione di segnare su calcio di punizione, ma il suo tiro viene messo a lato da Bertolusi. La prima fase della partita si chiude con un Pescara proteso in avanti e con il Cesena racchiuso nella sua area.

Il secondo tempo. La seconda frazione di gioco è una replica della prima con un Pescara che schiaccia i bianconeri nella propria area incapaci di reagire al pressing degli abruzzesi. Al 15' Zappella serve Pontisso che di testa mette al centro un ghiotto pallone che nè Ferrari nè Clemenza da buona posizione riescono ad intercettare e mettere in rete. Al 23’ Frascatore entra in area servito da Ferrari, ma il tiro del terzino pescarese viene parato da Nardi ben piazzato. Il Pescara per il resto del secondo tempo continua a creare azioni pericolose ma non riesce a concretizzare e trovare il gol del ko finale



PESCARA (4-2-3-1): Sorrentino 6; Zappella 6, Drudi 7, Ingrosso 6, Frascatore 6,5 (41'st Ierardi sv); Pompetti 7, De Risio 7; Clemenza 6 (38'st Memushaj sv); Pontisso 6,5 (27'st Nzita 6); D’Ursi 7 (27'st Rauti 6); Ferrari (38'st Cernigoi sv). In panchina: 14 Iacobucci, 33 Di Gennaro, 5 Illanes, 23 Cancellotti, 43 Blanuta, 52 Chiarella, 40 Delle Monache. Allenatore: Gaetano Auteri 7.

CESENA (4-3-2-1): Nardi 6; Candela 6, Gonnelli 6, Ciofi 6, Favale 6; Ardizzone 5 (35'st Frieser sv) Steffè 5,5 (26'st Berti sv); Ilari 5 (11' st Brambilla sv); Caturanon 5,5 (11'st Tonin 6); Pierini 5(26'st Pittarello 5,5); Bortolussi 6. In panchina: 22 Benedettini, 60 Pollini, 3 Maddaloni, 28 Pogliano, 35 Allievi, 31. Allenatore: William Viali 5,5.

ARBITRO: Fiero di Pistoia.