Frase del giorno

14 Ott, 2025
  1. Home
  2. Economia
  3. Il grido dei Socialisti: “Renexia deve investire qui”

Il grido dei Socialisti: “Renexia deve investire qui”

Il Partito Socialista Regionale dell’Abruzzo si dichiara disposto a collaborare con tutti gli stakeholder affinché l’investimento diventi concretezza in Abruzzo

Il grido dei Socialisti: “Renexia deve investire qui”

“In merito alla vicenda Renexia, il Partito Socialista dell’Abruzzo ribadisce con forza che l’investimento deve essere realizzato nella nostra regione, senza che logiche di campanilismo territoriale ne compromettano le migliori prospettive. Questa è un’occasione strategica che l’Abruzzo non può permettersi di perdere. Secondo le stime diffuse negli ultimi mesi, il progetto di fabbrica per la produzione di turbine eoliche in Abruzzo prevede la creazione di circa 1.300 posti di lavoro stabili. Questi posti rappresentano un volano formidabile per il rilancio dell’economia regionale: contribuiranno a dare occupazione, stimolare l’indotto, generare filiere tecnologiche legate alle energie rinnovabili. Il nostro impegno è che tutti – istituzioni regionali, enti locali, forze politiche – facciano il massimo sforzo per mettere gli investitori in condizione di scegliere il sito più adatto, non imporglielo con vincoli politici o rivendicazioni territoriali pretestuose”.

E poi: “Riteniamo, inoltre, che l’Abruzzo offra già molte aree dismesse, abbandonate o sottoutilizzate, che possono essere riqualificate e restituite a nuova vita produttiva. Non è necessario – né opportuno – consumare altro suolo, quando esistono spazi che possono accogliere questo tipo di investimento in modo sostenibile e responsabile. In questo modo si conseguirebbero obiettivi molteplici: realizzazione dell’investimento sul nostro territorio; riqualificazione e bonifica di siti abbandonati; una operazione di salvaguardia ambientale e recupero del territorio; attivazione di un effetto moltiplicatore per l’economia locale”.

Il Partito Socialista Regionale dell’Abruzzo è pronto a collaborare con chiunque intenda seriamente,valorizzare questa opportunità: enti statali, Governo, investitori, amministrazioni locali. Il nostro fine è uno solo: che l’Abruzzo diventi protagonista nella transizione energetica e nel processo di sviluppo sostenibile, non spettatore.

Partito Socialista Regionale dell’Abruzzo

Tags: Renexia ,investimento abruzzo partito socialista

Vedi anche

A Pescara il più alto tasso di acquisti per investimento
Economia

A Pescara il più alto tasso di acquisti per investimento

25 Giu, 2025
Immobiliare. A Pescara e L’Aquila si acquista per investimento
Economia

Immobiliare. A Pescara e L’Aquila si acquista per investimento

28 Mag, 2024
Il 30 aprile le primarie del Partito Democratico: Orlando e Emiliano sfidano Renzi
Politica

Il 30 aprile le primarie del Partito Democratico: Orlando e Emiliano sfidano Renzi

15 Mar, 2017
Giorgio D'Ambrosio (PSI) condannato per peculato ma la laurea era regolare
Cronaca

Giorgio D'Ambrosio (PSI) condannato per peculato ma la laurea era regolare

06 Giu, 2016
Giorgio D'Ambrosio saluta il Partito Democratico per il PSI
Politica

Giorgio D'Ambrosio saluta il Partito Democratico per il PSI

03 Lug, 2015
Tensioni nel Partito Democratico per la mancata visita di Renzi
Politica

Tensioni nel Partito Democratico per la mancata visita di Renzi

04 Dic, 2014
Matrimonio Alitalia-Ethiad, Poste Italiane valuta l'investimento
Economia

Matrimonio Alitalia-Ethiad, Poste Italiane valuta l'investimento

01 Lug, 2014
Investimento ad Avezzano. Ipotesi regolamento di conti
Cronaca

Investimento ad Avezzano. Ipotesi regolamento di conti

04 Dic, 2013
Entro il 2017 l'Abruzzo avrà il Campus Automotive
Economia

Entro il 2017 l'Abruzzo avrà il Campus Automotive

09 Ago, 2013

Identity

Abruzzo Independent

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono scrivere a info@abruzzoindependent.it

Links

Abruzzo Independent © 2025 Independent Identity P.I. 01991660687 registrazione del Tribunale di Pescara n.25/2010 - Iscrizione Roc 22661