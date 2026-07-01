Frase del giorno

01 Lug, 2026
  1. Home
  2. Politica
  3. Il grave episodio di via Avezzano fotografa una città fuori controllo?

Il grave episodio di via Avezzano fotografa una città fuori controllo?

Sinistra Italiana attacca la Giunta Masci: «Amministrazione scollata dalla realtà, analizzi i propri gravi errori di programmazione che incidono sulla sicurezza»

Il grave episodio di via Avezzano fotografa una città fuori controllo?

L'inseguimento da incubo in pieno giorno, culminato davanti alla Prefettura, ai danni di una donna sfuggita a un tentativo di violenza in via Avezzano, non è un episodio isolato, ma il sintomo drammatico di una città che sta perdendo il controllo del proprio territorio.

Di fronte a un fatto di tale gravità, la priorità assoluta va alla solidarietà e alla vicinanza alla vittima, a cui va il ringraziamento per il coraggio dimostrato, insieme al riconoscimento della prontezza del personale di guardiania. Tuttavia, non è più possibile tacere davanti a una narrazione della sicurezza urbana che esiste solo nei comunicati trionfalistici del Sindaco e della sua giunta.

La realtà che i cittadini vivono ogni giorno è ben diversa. Intere aree del centro e della periferia sono state progressivamente abbandonate a una condizione di profonda miseria umana e degrado sociale. È il caso della zona sotto i balconi del "Quadrifoglio" fino all'area esterna del Parco Michetti: un quadrilatero buio, trasformato in un rifugio disperato per senzatetto e persone in stato di totale marginalità, di cui la pubblica amministrazione sembra essersi completamente dimenticata.

«Mentre i parchi pubblici come il Parco Michetti restano inspiegabilmente sbarrati e sottratti alle famiglie, le aree circostanti diventano terra di nessuno. Il vuoto commerciale, la desertificazione delle strade dovuta a scelte urbanistiche e viarie discutibili, e la mancanza di un welfare di prossimità capace di intercettare il disagio prima che diventi pericolo, hanno creato un mix esplosivo per l'incolumità pubblica.» Spiegano il consigliere Di Ciano e la segretaria cittadina di Sinistra Italiana Giulia Mistichelli

Nessuno vuole fare sciacallaggio su un dramma, ma la responsabilità politica di questa situazione è chiara ed evidente. La sicurezza, sbandierata da questa amministrazione come principale fiore all'occhiello, si sta dimostrando un fallimento d'insieme. Le strade svuotate dalla circolazione e dalle attività commerciali si trasformano inevitabilmente in teatri di insicurezza.

Cosa deve accadere ancora affinché la pubblica amministrazione si svegli dal suo torpore e si accorga di una realtà che non corrisponde minimamente alla propaganda di Palazzo di Città?

Chiediamo un piano di intervento immediato:

  • Presidio e illuminazione: Bonifica e illuminazione costante delle zone d'ombra della città, a partire dall'area del Quadrifoglio e di via Avezzano.
  • Riapertura dei parchi: Restituzione immediata del Parco Michetti alla cittadinanza e alle famiglie, per sottrarlo al degrado attraverso la frequentazione attiva.
  • Politiche sociali e controllo: Interventi coordinati tra servizi sociali e forze dell'ordine per gestire la marginalità e garantire la sicurezza percepita e reale delle strade.

I cittadini di Pescara hanno il diritto di camminare per la propria città senza temere per la propria incolumità. L'amministrazione dimostri, per una volta, di essere connessa con la realtà e non con i propri slogan.

Tags: Via avezzano violenza prefettura pescara ultime notizie

Vedi anche

Ancora violenza nel carcere di Pescara
Cronaca

Ancora violenza nel carcere di Pescara

12 Ott, 2025
Contrasto alla violenza di genere
Attualità

Contrasto alla violenza di genere

27 Giu, 2025
Estate 2025 col ‘pugno di ferro’ contro la criminalità
Attualità

Estate 2025 col ‘pugno di ferro’ contro la criminalità

14 Giu, 2025
Ultime notizie - Arrestato a Pescara corriere con due chili di eroina
Cronaca

Ultime notizie - Arrestato a Pescara corriere con due chili di eroina

04 Mag, 2018
Notte da "horror" sulla Tiburtina: coppia presa a botte, lei costretta ad un rapporto orale
Cronaca

Notte da "horror" sulla Tiburtina: coppia presa a botte, lei costretta ad un rapporto orale

24 Giu, 2017
Rapine a mano armata ad Avezzano: arrestati rapinatori seriali dalla Polizia di Stato
Cronaca

Rapine a mano armata ad Avezzano: arrestati rapinatori seriali dalla Polizia di Stato

05 Apr, 2017
"Fenomeno della violenza" sulle donne: un arresto e quattro denunce dei Carabinieri
Cronaca

"Fenomeno della violenza" sulle donne: un arresto e quattro denunce dei Carabinieri

07 Mar, 2017
Blitz sul "sesso facile" ad Avezzano, arrestati due italiani e una straniera
Cronaca

Blitz sul "sesso facile" ad Avezzano, arrestati due italiani e una straniera

02 Mar, 2017
Banchetti referendum, la Prefettura di Pescara dà l'ok
Attualità

Banchetti referendum, la Prefettura di Pescara dà l'ok

15 Apr, 2016

Identity

Abruzzo Independent

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono scrivere a info@abruzzoindependent.it

Links

Abruzzo Independent © 2026 Independent Identity P.I. 01991660687 registrazione del Tribunale di Pescara n.25/2010 - Iscrizione Roc 22661