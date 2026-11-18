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per definire le scelte e le strategie di sviluppo"

Il nuovo Piano Urbanistico Comunale entra in una fase importante del suo percorso. La II Commissione consiliare Territorio avvia un ciclo di incontri dedicati all'approfondimento dello strumento urbanistico, in vista dei successivi passaggi istituzionali. L'iniziativa, promossa dal presidente Guglielmo Santella in sinergia con l'assessore all'Urbanistica Francesco De Santis, punta a consentire a tutti i consiglieri, di maggioranza e opposizione, di conoscere nel dettaglio i contenuti del Piano, approfondirne gli aspetti tecnici e confrontarsi sulle scelte che riguarderanno il futuro del territorio comunale.

"Il PUC rappresenta una delle scelte strategiche più importanti per L'Aquila. Non parliamo soltanto di urbanistica, ma della città che vogliamo costruire nei prossimi decenni. Per questo abbiamo ritenuto fondamentale avviare un percorso strutturato di approfondimento, che metta tutti i consiglieri nelle condizioni di comprendere lo strumento e contribuire al confronto", dichiara Santella.

Il lavoro della Commissione si svilupperà insieme all'assessore De Santis, ai tecnici del settore e all'ufficio di piano, affrontando progressivamente i diversi contenuti e le linee di indirizzo del PUC. Una volta completata la fase di approfondimento tecnico, il percorso dovrà necessariamente coinvolgere anche l'Amministrazione comunale e il sindaco Biondi, affinché le scelte urbanistiche e le strategie di pianificazione possano essere condivise e ricondotte a una visione complessiva dello sviluppo della città.

"Il nostro obiettivo è arrivare ai successivi passaggi istituzionali con una conoscenza approfondita del Piano e con la consapevolezza della portata delle decisioni da assumere. La Commissione non deve essere un passaggio formale, ma una sede di confronto concreto, nella quale analizzare le proposte, porre domande e avanzare contributi. Il confronto, anche tra posizioni diverse, è un valore e una garanzia per la qualità delle scelte", aggiunge il presidente.

La prima seduta del ciclo di incontri si terrà mercoledì 18 novembre, alle ore 15.15, nella Sala delle Commissioni di Palazzo Margherita. All'ordine del giorno le linee di indirizzo del PUC. Saranno presenti l'assessore all'Urbanistica Francesco De Santis, il dirigente del settore Giuseppe Belligno e i componenti dell'ufficio di piano.

"Vogliamo accompagnare questo percorso con serietà, competenza e spirito istituzionale, nella consapevolezza che il nuovo Piano dovrà dare risposte alle esigenze del territorio e delineare una prospettiva di sviluppo equilibrata e duratura per L'Aquila e le sue frazioni", conclude Santella.