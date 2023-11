Il diritto all’istruzione dei minori con disabilità

Il diritto dei minori disabili di accedere all’istruzione come tutti gli altri i bambini è un principio fondamentale per il nostro sistema educativo e non deve essere compromesso dalla mancanza od insufficienza del servizio del trasporto scolastico. Tant'è che il trasporto scolastico funzionante è il prerequisito dell’inclusione dei disabili. In base ai dati forniti da Openpolis (dati 2018) a Pescara città la percentuale di scuole con servizio di trasporto per alunni disabili è del 30,43% contro una media nazionale del 48,1%, a Montesilvano città la percentuale sale al 90,91% ed a Spoltore addirittura del100%. Openpolis nella sua analisi dettagliata individua comune per comune gli stanziamenti del 2023 destinati al trasporto dei minori disabili il cui ammontare complessivo si aggira sui 50 milioni di Euro. A Pescara le maggiori risorse sono di 41.744,94 Euro con un incremento di 12 disabili rispetto all'anno precedente. A Montesilvano le maggiori risorse ammontano a 66.096,15 Euro con utenti aggiuntivi del servizio trasporto studenti con disabilità di 19 persone, mentre a Spoltore l'aumento è di 24351,21 Euro con un incremento di 7 studenti disabili. Restando alla nostra regione quello che colpisce è che mentre sia Chieti che a Teramo dispongono di maggiori risorse a fronte di più minori disabili (rispettivamente più 38.266,19 Euro e più 31.308,7 Euro di risorse disponibili), a L'Aquila le risorse stanziate sono pari a zero.