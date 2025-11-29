Frase del giorno

29 Nov, 2025
  1. Home
  2. Sport
  3. Il Pescara cade ancora: Faedo regala i tre punti al Padova....

Il Pescara cade ancora: Faedo regala i tre punti al Padova. Biancazzurri sempre più in crisi

Annullato nel primo tempo una rete a Meazzi

Il Pescara cade ancora: Faedo regala i tre punti al Padova. Biancazzurri sempre più in crisi

Una sconfitta che brucia e che fa sprofondare ancora di più il Pescara. I biancazzurri non riescono a spezzare il digiuno di vittorie che dura ormai dal 21 settembre, giorno dell'unico successo in campionato (il 4-0 sull'Empoli), e cedono in casa al Padova per 0-1. La squadra di mister Gorgone, nonostante un assetto rinnovato e la voglia di lottare, resta ferma a 9 punti, in piena zona retrocessione.

Gorgone, orfano di Dagasso, lancia dal primo minuto il giovane Meazzi a centrocampo e schiera Faraoni tra i titolari. Torna anche Tsadout nell'undici iniziale, mentre in panchina si rivede il rientrante Olzer. Dall'altra parte, il Padova lascia in panchina il "Papu" Gomez.

Il primo tempo si apre con un Padova più intraprendente, con Bortolussi che prova subito a rendersi pericoloso. Il Pescara risponde con una combinazione Tsadout-Meazzi-Di Nardo, ma la conclusione di quest'ultimo è imprecisa (14'). L'episodio che infiamma la prima frazione arriva al 45': il Pescara passa in vantaggio con Meazzi su assist di Tonin, ma l'esultanza viene interrotta. Dopo una lunghissima revisione al VAR, l'arbitro Livio Marinelli annulla la rete al 51' per una posizione irregolare. L'episodio spegne l'entusiasmo dei padroni di casa.

Il secondo tempo si riapre con il Pescara che prova a reagire, guadagnando subito una punizione interessante per un fallo su Meazzi (2'st), ma Corazza non inquadra lo specchio.

Il Padova capitalizza il momento al 12' della ripresa: su un'azione convulsa in area, dopo un palo di Seghetti e una respinta di Desplanches su Harder, è Faedo il più lesto a ribadire in rete. 

Gorgone prova a scuotere i suoi con i cambi, inserendo il rientrante Olzer (20'st per Corazza) e poi Cangiano e Okwonkwo per Tonin e Tsadjout (26'st), passando a una trazione sempre più offensiva. Proprio Olzer (31'st) e Okwonkwo (42'st, su colpo di testa) vanno vicini al pari, ma il portiere Sorrentino si oppone con due grandi interventi. 

L'arrembaggio finale del Pescara non produce l'effetto sperato: anche il tentativo di capitan Brosco termina alto. Il triplice fischio sancisce l'ennesima sconfitta.

PESCARA - PADOVA 0-1

Marcatori: 12'st Faedo (P)

Pescara (4-3-3): Despanches; Letizia, Brosco, Gravillon; Corazza (20'st Olzer), Meazzi (32'st Caligara), Valzania, Faraoni (77'st Capellini); Tonin (26'st Cangiano), Di Nardo, Tsajout (26'st Okwonkwo). All.: Gorgone. (A disp: Saio, Corbo, Giannini, Brandes, Graziani, Berardi, L. Sgarbi, Vinciguerra.)

Padova (4-4-2): Sorrentino; Perrotta, Sgarbi, Faedo (43'st Villa), Barreca; Harder (32'st Belli), Crisetig (43'st Baselli), Fusi, Capelli; Bortolussi, Seghetti (26'st Bonaiuto). All.: Andreoletti. (A disp.: Mouquet, Fortin, Gomez, Boi, Ghiglione, Favale.)

Ammoniti: Capelli, Harder, Crisetig, Faedo, Perrotta (PADOVA).

ARBITRO: Livio Marinelli (Tivoli).

Spettatori: Totale 6.784 (Paganti: 3.930, Abbonati: 2.854). Incasso Totale € 64.063.

Tags: Pescara Padova

Vedi anche

Ancora una prova deludente dei biancazzurri: Padova-Pescara 2 a 1.
Sport

Ancora una prova deludente dei biancazzurri: Padova-Pescara 2 a 1.

17 Mag, 2014
Virtus Lanciano asfaltata: contro il Padova finisce 5 a 1
Sport

Virtus Lanciano asfaltata: contro il Padova finisce 5 a 1

29 Mar, 2014
Pescara 1 Padova 0. Decide Cutolo, ex di turno
Sport

Pescara 1 Padova 0. Decide Cutolo, ex di turno

20 Dic, 2013
Padova Ko al Biondi. Dove arriverà questo Lanciano?
Sport

Padova Ko al Biondi. Dove arriverà questo Lanciano?

26 Ott, 2013
Preso anche bomber Cutolo
Sport

Preso anche bomber Cutolo

10 Lug, 2013
Lanciano-Padova (il ritorno)
Sport

Lanciano-Padova (il ritorno)

29 Dic, 2012
Standing ovation per te!
Sport

Standing ovation per te!

20 Apr, 2012
Pescara inarrivabile: è 6-0!
Sport

Pescara inarrivabile: è 6-0!

20 Apr, 2012
Calcio. Si riparte da uomini
Sport

Calcio. Si riparte da uomini

20 Apr, 2012

Identity

Abruzzo Independent

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono scrivere a info@abruzzoindependent.it

Links

Abruzzo Independent © 2025 Independent Identity P.I. 01991660687 registrazione del Tribunale di Pescara n.25/2010 - Iscrizione Roc 22661