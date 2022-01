Il Covid-19 non gli lascia scampo, 45enne non vaccinato muore in ospedale

Un 45enne residente nel pescarese è deceduto in seguito a complicanze dovute al Covid-19 all'Ospedale di Pescara. L'uomo, secondo quanto trapela dal nosocomio pescarese, non era vaccinato. Dieci giorni fa i primi sintomi, poi il ricovero in terapia intensiva e infine il triste epilogo che ha gettato nello sconforto tutta la famiglia. "L'uomo era in buona salute e non aveva patologie pregresse, ma la gravissima polmonite bilaterale purtroppo non gli ha lasciato scampo" riferiscono i sanitari. "Sicuramente con il vaccino l'epilogo sarebbe stato differente" concludono, invitando ancora una volta gli indecisi a vaccinarsi.