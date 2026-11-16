Il Consiglio regionale torna in Aula: coesione, 118, turismo, funghi e medicina integrata

L’Assemblea legislativa è convocata martedì 17 novembre alle 15 nell’Aula “Sandro Spagnoli” di Palazzo dell’Emiciclo, con un’agenda che intreccia fondi europei, emergenza sanitaria, turismo, ambiente, tradizioni locali e bilancio regionale.

I lavori si apriranno con quattro interpellanze, dedicate ad alcuni dei dossier più delicati per l’Abruzzo. La prima riguarda lo stato di attuazione e i ritardi nell’avanzamento finanziario delle Politiche di coesione 2021-2027, presentata dal consigliere Paolucci.

Seguiranno le criticità della riorganizzazione del Sistema di emergenza territoriale 118, approvata con la delibera di Giunta regionale n. 565 del 31 agosto 2026, sollevate da Blasioli. Il Consiglio esaminerà inoltre il progetto “Binaria” per la pista ciclabile sull’ex sedime ferroviario tra Marina di San Vito e Castel Frentano, con l’attenzione sul mancato avvio dei lavori e sui tempi di completamento.

Chiuderà il blocco l’interpellanza di Monaco sui contenuti della nota del Comitato regionale UNPLI Abruzzo dell’9 ottobre, relativa al DEFR 2027-2029, alla legge regionale 9/2018, all’esenzione IRAP e al partenariato sociale.

L’ordine del giorno comprende sei progetti di legge, che toccano ambiti molto diversi: dalla raccolta dei funghi alla valorizzazione della tradizione confettiera di Sulmona, dalla formazione del personale dell’emergenza alla medicina integrata.

Funghi epigei spontanei - Modifiche alla disciplina regionale su raccolta e commercializzazione - Lugini

Confetti di Sulmona - Valorizzazione della tradizione confettiera, “Sulmona Città dei Confetti d’Abruzzo” - Scoccia

Emergenza-urgenza - Istituzione e valorizzazione dei percorsi per autista soccorritore e tecnico di centrale operativa - Taglieri

Giostra Cavalleresca - Istituzionalizzazione della manifestazione storica e misure di valorizzazione e promozione - Scoccia, Verrecchia, Rossi Maria Assunta e La Porta

AICCRE - Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio per la quota associativa 2025

Medicina integrata - Promozione della medicina integrata e disciplina delle medicine complementari | Mannetti, Gatti e Lugini

È inoltre previsto l’esame della proposta di modifica del regolamento regionale n. 1/2017 sulla gestione faunistico-venatoria degli ungulati, collegata alla legge regionale n. 10 del 2004 in materia di attività venatoria, fauna selvatica e tutela ambientale.

Tra i provvedimenti amministrativi figura il Piano strategico regionale del Turismo 2026-2028, insieme ai provvedimenti conseguenti. Il Consiglio dovrà anche esaminare la relazione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e approvare il Bilancio consolidato della Regione Abruzzo per il 2025.

È prevista inoltre l’elezione del Garante regionale per i diritti degli animali, un punto che aggiunge un profilo di tutela e rappresentanza istituzionale al dibattito in Aula.

L’Assemblea discuterà infine due risoluzioni. La prima, presentata da D’Incecco, chiede l’attuazione dell’articolo 4, comma 2, della legge n. 175 del 2021, con l’adozione di un protocollo regionale per l’erogazione a carico del Servizio sanitario regionale di formulazioni galeniche e magistrali preparate presso farmacie pubbliche e private convenzionate, a favore dei pazienti con malattie rare.

La seconda, presentata da Blasioli, riguarda i bandi destinati al terzo settore e propone la rimozione del criterio di valutazione basato sull’ordine cronologico di presentazione delle domande.

La seduta del 17 novembre raccoglie dunque temi che vanno dalle risorse europee alla sanità territoriale, dalle infrastrutture ciclabili alla tutela della fauna, dal turismo alla valorizzazione delle eccellenze locali. Il Consiglio regionale sarà chiamato a fare il punto su ritardi e criticità, ma anche ad avanzare nella discussione di norme che possono incidere su economia, ambiente, salute e identità culturale dell’Abruzzo.