Frase del giorno

16 Nov, 2026
  1. Home
  2. Politica
  3. Il Consiglio regionale torna in Aula: coesione, 118, turismo,...

Il Consiglio regionale torna in Aula: coesione, 118, turismo, funghi e medicina integrata

All’ Emiciclo, domani, un’agenda che intreccia fondi europei, emergenza sanitaria, turismo, ambiente, tradizioni locali e bilancio

Il Consiglio regionale torna in Aula: coesione, 118, turismo, funghi e medicina integrata

L’Assemblea legislativa è convocata martedì 17 novembre alle 15 nell’Aula “Sandro Spagnoli” di Palazzo dell’Emiciclo, con un’agenda che intreccia fondi europei, emergenza sanitaria, turismo, ambiente, tradizioni locali e bilancio regionale.

I lavori si apriranno con quattro interpellanze, dedicate ad alcuni dei dossier più delicati per l’Abruzzo. La prima riguarda lo stato di attuazione e i ritardi nell’avanzamento finanziario delle Politiche di coesione 2021-2027, presentata dal consigliere Paolucci.

Seguiranno le criticità della riorganizzazione del Sistema di emergenza territoriale 118, approvata con la delibera di Giunta regionale n. 565 del 31 agosto 2026, sollevate da Blasioli. Il Consiglio esaminerà inoltre il progetto “Binaria” per la pista ciclabile sull’ex sedime ferroviario tra Marina di San Vito e Castel Frentano, con l’attenzione sul mancato avvio dei lavori e sui tempi di completamento.

Chiuderà il blocco l’interpellanza di Monaco sui contenuti della nota del Comitato regionale UNPLI Abruzzo dell’9 ottobre, relativa al DEFR 2027-2029, alla legge regionale 9/2018, all’esenzione IRAP e al partenariato sociale.

L’ordine del giorno comprende sei progetti di legge, che toccano ambiti molto diversi: dalla raccolta dei funghi alla valorizzazione della tradizione confettiera di Sulmona, dalla formazione del personale dell’emergenza alla medicina integrata.

  • Funghi epigei spontanei - Modifiche alla disciplina regionale su raccolta e commercializzazione - Lugini
  • Confetti di Sulmona - Valorizzazione della tradizione confettiera, “Sulmona Città dei Confetti d’Abruzzo” - Scoccia
  • Emergenza-urgenza - Istituzione e valorizzazione dei percorsi per autista soccorritore e tecnico di centrale operativa - Taglieri
  • Giostra Cavalleresca - Istituzionalizzazione della manifestazione storica e misure di valorizzazione e promozione - Scoccia, Verrecchia, Rossi Maria Assunta e La Porta
  • AICCRE - Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio per la quota associativa 2025
  • Medicina integrata - Promozione della medicina integrata e disciplina delle medicine complementari | Mannetti, Gatti e Lugini

È inoltre previsto l’esame della proposta di modifica del regolamento regionale n. 1/2017 sulla gestione faunistico-venatoria degli ungulati, collegata alla legge regionale n. 10 del 2004 in materia di attività venatoria, fauna selvatica e tutela ambientale.

Tra i provvedimenti amministrativi figura il Piano strategico regionale del Turismo 2026-2028, insieme ai provvedimenti conseguenti. Il Consiglio dovrà anche esaminare la relazione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e approvare il Bilancio consolidato della Regione Abruzzo per il 2025.

È prevista inoltre l’elezione del Garante regionale per i diritti degli animali, un punto che aggiunge un profilo di tutela e rappresentanza istituzionale al dibattito in Aula.

L’Assemblea discuterà infine due risoluzioni. La prima, presentata da D’Incecco, chiede l’attuazione dell’articolo 4, comma 2, della legge n. 175 del 2021, con l’adozione di un protocollo regionale per l’erogazione a carico del Servizio sanitario regionale di formulazioni galeniche e magistrali preparate presso farmacie pubbliche e private convenzionate, a favore dei pazienti con malattie rare.

La seconda, presentata da Blasioli, riguarda i bandi destinati al terzo settore e propone la rimozione del criterio di valutazione basato sull’ordine cronologico di presentazione delle domande.

La seduta del 17 novembre raccoglie dunque temi che vanno dalle risorse europee alla sanità territoriale, dalle infrastrutture ciclabili alla tutela della fauna, dal turismo alla valorizzazione delle eccellenze locali. Il Consiglio regionale sarà chiamato a fare il punto su ritardi e criticità, ma anche ad avanzare nella discussione di norme che possono incidere su economia, ambiente, salute e identità culturale dell’Abruzzo.

 

Tags: consiglio regionale Martedi 17 novembre abruzzo

Vedi anche

Politica Abruzzo: martedi' 4 novembre seduta del Consiglio Regionale
Politica

Politica Abruzzo: martedi' 4 novembre seduta del Consiglio Regionale

04 Nov, 2019
Convocato per domani il Consiglio Regionale d'Abruzzo. L'Ordine del Giorno
Politica

Convocato per domani il Consiglio Regionale d'Abruzzo. L'Ordine del Giorno

20 Nov, 2017
Politica: il Consiglio regionale convocato per martedì 1 agosto
Politica

Politica: il Consiglio regionale convocato per martedì 1 agosto

24 Lug, 2017
I provvedimenti adottati dal Consiglio regionale nella seduta di giovedì 17 novembre
Politica

I provvedimenti adottati dal Consiglio regionale nella seduta di giovedì 17 novembre

18 Nov, 2016
Abruzzo: martedì 15 novembre alle ore 11.00 è convocato il Consiglio regionale
Politica

Abruzzo: martedì 15 novembre alle ore 11.00 è convocato il Consiglio regionale

14 Nov, 2016
Martedì 8 novembre Consiglio regionale "doppio" su flussi migratori e fiume pescara
Politica

Martedì 8 novembre Consiglio regionale "doppio" su flussi migratori e fiume pescara

07 Nov, 2016
Consiglio regionale Abruzzo. La seduta di martedì 26 luglio all'Emiciclo
Politica

Consiglio regionale Abruzzo. La seduta di martedì 26 luglio all'Emiciclo

25 Lug, 2016
Consiglio regionale d'Abruzzo martedì 26 gennaio a Pescara. I punti all'Ordine del giorno
Politica

Consiglio regionale d'Abruzzo martedì 26 gennaio a Pescara. I punti all'Ordine del giorno

20 Gen, 2016
La settimana politica abruzzese con la "grana" Garante dei Detenuti
Politica

La settimana politica abruzzese con la "grana" Garante dei Detenuti

09 Nov, 2015

Identity

Abruzzo Independent

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono scrivere a info@abruzzoindependent.it

Links

Abruzzo Independent © 2026 Independent Identity P.I. 01991660687 registrazione del Tribunale di Pescara n.25/2010 - Iscrizione Roc 22661