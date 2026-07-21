Frase del giorno

21 Lug, 2026
  1. Home
  2. Società
  3. Il 3 agosto scadono tutte le carte di identità cartacee

Il 3 agosto scadono tutte le carte di identità cartacee

Ecco il calendario di aperture straordinarie degli uffici comunali della città di Pescara per il rinnovo del documento

Il 3 agosto scadono tutte le carte di identità cartacee

Dal 3 agosto 2026 non saranno più valide le carte d’identità cartacee, in applicazione del Regolamento dell’Unione Europea 2019/1157.  In vista di questa scadenza, il Comune di Pescara ha previsto una serie di aperture straordinarie degli uffici per consentire ai cittadini  il rinnovo del documento, anche in alcune giornate di sabato.

L’iniziativa ha l’obiettivo di agevolare tutti coloro che sono tuttora in possesso del formato cartaceo, consentendo il passaggio alla Carta d’Identità Elettronica (CIE) in tempi utili e senza disagi.

Per favorire una maggiore diffusione dell’informazione, il Comune invierà una notifica ai cittadini attraverso l’App IO, rivolgendosi a un campione della popolazione: il messaggio informerà gli interessati della scadenza del documento cartaceo e della possibilità di prenotarsi on-line per provvedere al rinnovo.

Le aperture straordinarie sono distribuite su più mesi, tra aprile e settembre 2026. Nel mese di aprile, ad esempio, l'attività straordinaria degli uffici, che si aggiunge a quella ordinaria, è stata programmata per i giorni 15, 18, 20 e 22, il lunedì e  il mercoledì dalle 14:30 alle 18:30 e il sabato dalle 8:30 alle 12:30.

Nello schema allegato è possibile consultare il calendario completo delle aperture straordinarie. Ci si può prenotare per il rinnovo della cartà di identità attraverso il sito istituzionale del Comune di Pescara – "Prenotazione dei servizi on-line", seguendo questo link: https://www.comune.pescara.it/area-personale/prenota-un-appuntamento/

 

Tags: Carta di identità Pescara Ultime notizie Scadenza Agosto

Vedi anche

Tari, il Comune di Pescara rinvia la scadenza del 16 giugno
Attualità

Tari, il Comune di Pescara rinvia la scadenza del 16 giugno

29 Mag, 2026
Al voto, al voto! Il 24 e 25 agosto a Pescara
Politica

Al voto, al voto! Il 24 e 25 agosto a Pescara

03 Lug, 2025
Costi della burocrazia: Italia tra i paesi più cari in Europa
Società

Costi della burocrazia: Italia tra i paesi più cari in Europa

25 Mag, 2025
Pagamenti digitali: gli italiani amano la carta prepagata
Economia

Pagamenti digitali: gli italiani amano la carta prepagata

18 Gen, 2018
Aveva 239 carte di identità rubate nel 2015 al Comune di Pescara, adesso è in carcere
Cronaca

Aveva 239 carte di identità rubate nel 2015 al Comune di Pescara, adesso è in carcere

16 Dic, 2017
Montesilvano, scoperte centinaia di "carte di identità" rubate all'Ufficio Anagrafe
Cronaca

Montesilvano, scoperte centinaia di "carte di identità" rubate all'Ufficio Anagrafe

26 Nov, 2017
Bomba carta esplode nel giardino di casa Sebastiani. Indaga ancora la Digos
Cronaca

Bomba carta esplode nel giardino di casa Sebastiani. Indaga ancora la Digos

08 Mag, 2017
Pescara e l'idea della donazione degli organi: nella carta d'identità?
Politica

Pescara e l'idea della donazione degli organi: nella carta d'identità?

27 Feb, 2015
From the East Cost Fest 2014, il 5 agosto a Pescara
Musica

From the East Cost Fest 2014, il 5 agosto a Pescara

24 Lug, 2014

Identity

Abruzzo Independent

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono scrivere a info@abruzzoindependent.it

Links

Abruzzo Independent © 2026 Independent Identity P.I. 01991660687 registrazione del Tribunale di Pescara n.25/2010 - Iscrizione Roc 22661