Il 3 agosto scadono tutte le carte di identità cartacee

Dal 3 agosto 2026 non saranno più valide le carte d’identità cartacee, in applicazione del Regolamento dell’Unione Europea 2019/1157. In vista di questa scadenza, il Comune di Pescara ha previsto una serie di aperture straordinarie degli uffici per consentire ai cittadini il rinnovo del documento, anche in alcune giornate di sabato.

L’iniziativa ha l’obiettivo di agevolare tutti coloro che sono tuttora in possesso del formato cartaceo, consentendo il passaggio alla Carta d’Identità Elettronica (CIE) in tempi utili e senza disagi.

Per favorire una maggiore diffusione dell’informazione, il Comune invierà una notifica ai cittadini attraverso l’App IO, rivolgendosi a un campione della popolazione: il messaggio informerà gli interessati della scadenza del documento cartaceo e della possibilità di prenotarsi on-line per provvedere al rinnovo.

Le aperture straordinarie sono distribuite su più mesi, tra aprile e settembre 2026. Nel mese di aprile, ad esempio, l'attività straordinaria degli uffici, che si aggiunge a quella ordinaria, è stata programmata per i giorni 15, 18, 20 e 22, il lunedì e il mercoledì dalle 14:30 alle 18:30 e il sabato dalle 8:30 alle 12:30.

Nello schema allegato è possibile consultare il calendario completo delle aperture straordinarie. Ci si può prenotare per il rinnovo della cartà di identità attraverso il sito istituzionale del Comune di Pescara – "Prenotazione dei servizi on-line", seguendo questo link: https://www.comune.pescara.it/area-personale/prenota-un-appuntamento/