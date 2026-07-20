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Il 22 luglio Goletta dei Laghi arriva in Abruzzo

Mercoledì 22 luglio ore 18.30 a Bomba, in provincia di Chieti, flash mob per dire no alle estrazioni di gas; a seguire ore 19.00 la presentazione dei dati dei monitoraggi 2026

Il 22 luglio Goletta dei Laghi arriva in Abruzzo
Tappa abruzzese per Goletta dei laghi che mercoledì 22 luglio arriverà a Bomba, in provincia di Chieti, in Abruzzo. Qui la campagna nazionale di Legambiente che monitora lo stato di salute dei laghi italiani, mercoledì 22 luglio ore 18.30, aprirà la tappa con un flash mob, in programma presso largo Tommaso Sacchetta (Museo Etnografico), per dire no alle estrazioni di gas a Bomba.
 
A seguire alle ore 19.00 presso la sala consiliare del comune di Bomba si terrà la conferenza stampa di presentazione dei dati dei monitoraggi 2026 effettuati da Goletta dei Laghi sui principali laghi abruzzesi. Nel corso della conferenza stampa, moderata da Carmine De Francesco, presidente del circolo Green Lake di Legambiente, interverranno: Andrea Minutolo, responsabile scientifico di Legambiente, Donatella Pavone, direttrice Legambiente Abruzzo, Rebecca Virtù, Legambiente Abruzzo, Massimo Colonna, Comitato per la gestione Partecipata del territorio Colle Santo, Federica Di Giacinto, Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, Michele Manigrasso Legambiente Abruzzo.
 
"L'arrivo di Goletta dei laghi in Abruzzo – commenta Donatella Pavone, direttrice Legambiente Abruzzo – rappresenta un momento importante per il nostro territorio, perché sarà l'occasione per fare un punto sullo stato di salute dei nostri bacini lacustri portando allo stesso tempo in primo piano anche diversi temi: dagli impatti che la crisi climatica sta avendo nelle aree interne e sui laghi per arrivare ai temi energetici e al progetto sull'estrazione di gas a Bomba, su cui siamo fortemente contrari".
 
Giunta alla 21esima edizione, Goletta dei Laghi 2026 è realizzata con il supporto dei partner principali Novamont e Conou e del media partner La Nuova Ecologia.
 
Tags: Bomba lago flash mob goletta estrazioni gas

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