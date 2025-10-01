“Legami alle comete, come alle code dei cavalli, trascinami, squarciandomi sulle punte delle stelle.”. Vladimir Vladimirovič Majakovskij
I prezzi delle case in Abruzzo
Pescara guida la classica sia per quanto riguarda il 'nuovo' che 'l'usato'. I prezzi al mq nelle diverse città e zone nell'articolo
In tempi di crisi e' sempre il mattone a guidare le scelte di investimento degli abruzzesi e con riflessi evidenti sul mercato immobiliare che non accenna ad un calo dei prezzi delle case. Nello schema, in basso, sono indicate le città, le zone, le tipologie, i prezzi al metro quadrato: come si evince, é sempre Pescara a guidare la classifica delle città più care d'Abruzzo dove acquistare un'abitazione.
|ABRUZZO IISEM2024
|CHIETI CITTÀ
|Zona
|Signorile usato
|Medio usato
|Economico usato
|Signorile nuovo
|Medio nuovo
|Economico nuovo
|CENTRO STORICO
|C
|850
|600
|350
|Nd
|Nd
|Nd
|CHIETI SCALO
|C
|1100
|950
|800
|2300
|1950
|1700
|PERIFERIA
|P
|Nd
|600
|400
|Nd
|Nd
|Nd
|VILLA COMUNALE - P. SANT'ANGELO - FILIPPONE - SANT'ANNA
|S
|Nd
|600
|400
|Nd
|Nd
|Nd
|CHIETI PROVINCIA
|FRANCAVILLA AL MARE - SANT'ALFONSO
|C
|1550
|1300
|950
|2850
|1950
|1600
|FRANCAVILLA AL MARE - PRETARO
|P
|2100
|1750
|1250
|2750
|2000
|1550
|FRANCAVILLA AL MARE
|C
|2000
|1800
|1600
|2500
|2200
|2000
|FRANCAVILLA AL MARE - FORO
|P
|1600
|1400
|1300
|1800
|1700
|1500
|ORTONA
|C
|1100
|800
|600
|1800
|1500
|1100
|ORTONA - LIDO RICCIO
|P
|1000
|700
|500
|1200
|1100
|900
|SAN SALVO PAESE
|C
|Nd
|950
|650
|1900
|1550
|Nd
|VASTO - PERIFERIA
|P
|1500
|1200
|900
|2200
|1800
|Nd
|VASTO - CENTRO
|C
|1600
|1200
|750
|3000
|2500
|2000
|VASTO - MARINA SUD
|P
|1700
|1450
|1200
|2200
|1800
|1600
|VASTO - SEMICENTRO
|S
|2500
|1800
|1500
|3000
|2500
|Nd
|VASTO - SUD
|P
|1400
|1300
|1000
|1900
|1700
|1400
|L'AQUILA CITTÀ
|Zona
|Signorile usato
|Medio usato
|Economico usato
|Signorile nuovo
|Medio nuovo
|Economico nuovo
|CENTRO
|C
|1900
|1800
|1700
|2500
|2400
|2300
|CENTRO - CENTRO STORICO
|C
|2000
|1900
|1800
|2700
|2600
|2500
|CENTRO - TORRIONE - VILLA COMUNALE
|C
|1800
|1500
|1100
|2700
|2200
|1750
|CENTRO - ZONA OVEST
|S
|1500
|1250
|1000
|2200
|1950
|1650
|PERIFERIA EST
|P
|1150
|950
|650
|1600
|1300
|1000
|PERIFERIA OVEST
|P
|1300
|1100
|900
|1750
|1450
|1200
|L'AQUILA PROVINCIA
|AVEZZANO
|C
|850
|650
|550
|1750
|1400
|1200
|AVEZZANO
|P
|800
|600
|500
|1550
|1350
|1100
|CASTEL DI SANGRO
|C
|2300
|2100
|1700
|3000
|2700
|2500
|CASTEL DI SANGRO
|P
|1800
|1600
|1300
|3000
|2700
|2500
|LUCOLI
|P
|900
|800
|600
|1000
|900
|800
|OVINDOLI
|C
|1800
|1400
|1000
|2000
|1700
|1300
|OVINDOLI
|P
|1500
|1300
|1000
|1800
|1500
|1300
|PESCOCOSTANZO - CENTRO STORICO
|C
|3000
|2600
|2200
|Nd
|3500
|Nd
|PESCOCOSTANZO - ZONA RESIDENZIALE
|P
|Nd
|2500
|2000
|Nd
|Nd
|Nd
|RIVISONDOLI - CENTRO STORICO
|C
|Nd
|2500
|2100
|3000
|2900
|2500
|RIVISONDOLI - ZONA RESIDENZIALE
|S
|Nd
|2200
|2000
|Nd
|2500
|2200
|ROCCA DI CAMBIO
|C
|1500
|1300
|1000
|1800
|1600
|1300
|ROCCA DI CAMBIO
|P
|1100
|1000
|800
|1400
|1200
|1000
|ROCCA DI MEZZO
|C
|2000
|1700
|1300
|2500
|2000
|1800
|ROCCA DI MEZZO
|P
|1500
|1200
|1000
|2000
|1700
|1400
|ROCCARASO
|C
|Nd
|3400
|2600
|Nd
|4000
|3000
|ROCCARASO
|P
|Nd
|2500
|2000
|Nd
|3200
|Nd
|TAGLIACOZZO
|C
|1600
|1300
|1000
|Nd
|Nd
|Nd
|PESCARA CITTÀ
|Zona
|Signorile usato
|Medio usato
|Economico usato
|Signorile nuovo
|Medio nuovo
|Economico nuovo
|CENTRO
|C
|2850
|2150
|1700
|6700
|4000
|3100
|CENTRO NORD
|C
|2350
|1950
|1550
|3650
|3150
|2500
|COLLI
|S
|1500
|1200
|800
|2700
|2200
|1800
|PORTANUOVA
|S
|2000
|1500
|1300
|3400
|3000
|2800
|PORTO - UNIVERSITÀ
|C
|1300
|1100
|900
|2600
|1900
|1500
|SANTA FILOMENA - ZANNI - RIVIERA NORD
|P
|1900
|1500
|1000
|3600
|3000
|2000
|SEMICENTRO NORD
|S
|2200
|1800
|1300
|4000
|2600
|2200
|PESCARA PROVINCIA
|MONTESILVANO
|C
|1500
|1150
|950
|2150
|1700
|1300
|MONTESILVANO
|P
|1200
|1050
|800
|1400
|1200
|900
|MONTESILVANO - SANTA FILOMENA - VILLA VERROCCHIO
|C
|2000
|1700
|1200
|3000
|2700
|2000
|MONTESILVANO - VESTINA
|P
|1600
|1300
|1000
|1800
|1500
|1200
|MONTESILVANO COLLE - CONTRADA MACCHIANO
|P
|1700
|1450
|1100
|2100
|1800
|1550
|TERAMO CITTÀ
|Zona
|Signorile usato
|Medio usato
|Economico usato
|Signorile nuovo
|Medio nuovo
|Economico nuovo
|CENTRO
|C
|1650
|1300
|750
|2500
|2200
|1800
|CENTRO STORICO
|C
|1400
|1100
|850
|2250
|1700
|1350
|COLLEATTERRATO
|P
|Nd
|900
|600
|Nd
|1250
|Nd
|GAMMARANA - SAN BERARDO
|S
|Nd
|1000
|700
|Nd
|1500
|Nd
|PIANO D'ACCIO - NEPEZZANO
|P
|900
|700
|500
|1250
|1000
|750
|PIANO DELLA LENTA
|S
|Nd
|900
|600
|Nd
|1150
|Nd
|PIANO SOLARE - CONA - FONTE BAIANO
|S
|Nd
|1050
|700
|Nd
|1700
|Nd
|SAN NICOLÒ A TORDINO
|P
|1200
|900
|650
|1400
|1000
|750
|STAZIONE
|S
|Nd
|1000
|700
|Nd
|2000
|Nd
|VILLA MOSCA - COLLEPARCO
|S
|Nd
|950
|700
|2250
|1500
|Nd
|TERAMO PROVINCIA
|ALBA ADRIATICA
|C
|1400
|1250
|900
|2700
|2150
|1800
|ALBA ADRIATICA
|P
|1350
|1000
|650
|2000
|1800
|1300
|ALBA ADRIATICA - MAZZINI
|C
|1150
|850
|550
|2200
|1500
|1050
|ALBA ADRIATICA - MAZZINI
|P
|1400
|1100
|900
|1800
|1600
|1200
|ALBA ADRIATICA - VILLA FIORE
|C
|1500
|1300
|1000
|2500
|2200
|1700
|ALBA ADRIATICA - VILLA FIORE
|P
|1300
|1200
|900
|2000
|1700
|1400
|BELLANTE - MOLINO SAN NICOLA
|C
|700
|500
|400
|1100
|800
|600
|BELLANTE - SAN MAURO
|P
|700
|500
|375
|Nd
|800
|600
|BELLANTE - STAZIONE
|C
|800
|600
|450
|1200
|900
|700
|GIULIANOVA
|P
|1500
|1200
|800
|2000
|1600
|1200
|GIULIANOVA - CENTRO NORD
|C
|2200
|1650
|1300
|3200
|2400
|2150
|GIULIANOVA - CENTRO SUD
|C
|1600
|1100
|900
|3200
|2000
|1800
|GIULIANOVA - FRAZIONI LIMITROFE
|P
|1200
|1000
|700
|1800
|1500
|1350
|GIULIANOVA - PAESE
|P
|1200
|1000
|700
|1800
|1400
|1000
|MARTINSICURO
|C
|1000
|900
|700
|1500
|1300
|1100
|MARTINSICURO
|C
|1000
|900
|800
|1500
|1200
|1000
|MARTINSICURO - VILLA ROSA
|C
|1800
|1500
|1300
|2500
|2200
|2000
|MARTINSICURO - VILLA ROSA
|P
|1800
|1600
|1300
|2500
|2300
|2000
|PINETO
|C
|2500
|1800
|1000
|3800
|2700
|1600
|PINETO
|P
|1400
|1300
|900
|2000
|1800
|1200
|ROSETO DEGLI ABRUZZI - PIAZZA DELLA LIBERTÀ
|C
|2000
|1650
|1200
|3750
|2850
|2100
|ROSETO DEGLI ABRUZZI - PIAZZA DELLA LIBERTÀ
|P
|1800
|1500
|1200
|2500
|2000
|1550
|ROSETO DEGLI ABRUZZI - VIA NAZIONALE
|C
|2500
|2200
|1500
|3300
|2600
|2100
|ROSETO DEGLI ABRUZZI - VIA NAZIONALE
|P
|1100
|1050
|800
|1350
|1100
|850
|SILVI
|C
|1800
|1500
|1200
|2800
|2300
|1800
|SILVI
|P
|1500
|1200
|900
|2200
|1800
|1500
|TORTORETO ALTO
|P
|1250
|1000
|800
|1750
|1300
|1000
|TORTORETO LIDO
|C
|1950
|1550
|1150
|2850
|2400
|1950
|TORTORETO LIDO
|P
|1650
|1350
|1000
|2100
|1750
|1350
|Legenda:
|C=Centro
|S=Semicentro
|P=Periferia
|Nd=Non disponibile