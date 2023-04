Gusto e genuinità: Braciami a Pescara è il posto giusto

Braciami è un ristorante, pizzeria con forno a legna e braceria. Nel cuore di Pescara vecchia in un'atmosfera rilassante e divertente è possibile pranzare con la vostra famiglia, con i vostri amici, o con i vostri colleghi di lavoro, con un servizio sempre attento e professionale. Qui è possibile vivere un’esperienza culinaria a 360°, un vero e proprio inno dei sapori del Bel Paese, in particolari pugliesi e abruzzesi. Specialità del ristorante, guidato Emanuel Mossuto di origini pugliesi ma trapiantato da un ventennio a Pescara, sono senza ombra di dubbio gli antipastini con specialità pugliesi, i primi come i ravioli di ricotta, gnocchetto con provola pugliese o la chitarra al sugo di agnello. E poi le portate a base di carne di alta qualità: dalla fiorentina passando per l’arrosto. A completare un menù tanto variegato quanto di qualità c’è anche la pizza, cotta rigorosamente al forno a legna, piatti per vegani, vegetariani e celiaci. Ad accompagnare il tutto una selezione di vini abruzzesi e pugliesi. A Pescara, affacciato su Piazza Garibaldi Braciami è un bel locale di moderna concezione, eleganza misurata ma efficace. Linee pulite e spazi adeguati per una serata con amici, o un pranzo di lavoro. Aperto a pranzo e cena e i prezzi variano dai 15 a 40 euro. Per info e prenotazioni: 329 1688961.

Anche su Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100091474724119

Instagram: Braciami_23