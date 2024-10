Gruppo Xera e Dataone Siglano un'Alleanza Strategica per Dominare il Mercato dell'IT

Le aziende abruzzesi leader nel settore informatica Gruppo Xera e Dataone siglano un’alleanza strategica per rafforzare la loro competitività nel mercato nazionale dell’IT (Information Technology).

Le due società annunciano con soddisfazione la creazione di una sinergia che unirà le competenze e le risorse di entrambe, con l’obiettivo strategico di offrire ai clienti soluzioni innovative, integrate e sempre più efficienti, rispondendo alle crescenti esigenze di digitalizzazione e sicurezza informatica.

Donato Colleluori, CEO del Gruppo Xera, azienda con sede a Città Sant'Angelo, ha commentato: "Questa partnership rappresenta un passo significativo per il Gruppo Xera. Unendo la nostra esperienza nell’ambito dei servizi IT con le competenze specializzate di Dataone, siamo

certi di poter garantire un valore aggiunto ai nostri clienti. L'innovazione e l'efficienza operativa sono i pilastri su cui intendiamo costruire il nostro futuro comune"

Gianfranco Merletti, CEO di Dataone Srl con sede a Scerne di Pineto, ha dichiarato: "Siamo entusiasti di collaborare con il Gruppo Xera, un'azienda che condivide la nostra visione di crescita e di eccellenza tecnologica. Questa sinergia ci permetterà di ampliare la nostra offerta e di affrontare le sfide del mercato con una struttura più solida e dinamica, mantenendo al centro

delle nostre attività l'attenzione per la qualità dei servizi e per l’innovazione".

Con l’ingresso del Gruppo Xera nell’assetto societario di Dataone, la partnership si tradurrà in un aumento della capacità di sviluppo congiunto di soluzioni tecnologiche avanzate, con un focus su infrastrutture cloud, cybersecurity, AI e automazione. L'obiettivo comune è di supportare le aziende italiane nel loro percorso di trasformazione digitale, offrendo servizi all'avanguardia, personalizzati e capaci di rispondere alle mutevoli esigenze del mercato. La filosofia di crescita di Xera è una visione condivisa dalla stessa Dataone: la mission comune continuerà ad essere quella di affiancare le aziende, pubbliche e private, nel processo di crescita digitale fornendo professionalità e soluzioni tecnologiche.

Elemento fondamentale, in questa fusione, è rappresentato dal capitale umano che ha permesso di raggiungere obiettivi di collaborazioni importanti quali Sophos e Fortinet, HPE e Dell, Cisco, Microsoft, VMware, Acronis, Veeam, Parallels, Citrix, 3CX, Mitel, Mobotix, Hikvision, nonché tutti i principali player dei nostri mercati di riferimento.

Con questa sinergia, Gruppo Xera e Dataone diventeranno un punto di riferimento nel panorama tecnologico del centro Italia e non solo, contribuendo allo sviluppo di un'industria IT sempre più competitiva e allineata agli standard internazionali. "Si ringraziano tutti i professionisti che hanno collaborato a questa operazione e tutti coloro che hanno creduto e continueranno a credere in questa realtà imprenditoriale abruzzese".