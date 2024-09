Il consiglio comunale di Giulianova ha approvato la mozione per la revoca della cittadinanza onoraria a Benito Mussolini conferitagli durante gli anni del regime fascista. Una notizia commentata da Maurizio Acerbo, segretario nazionale e Rita Scapinelli, responsabile antifascismo del Partito della Rifondazione Comunista-Sinistra Europea che ringraziamo “il nostro compagno consigliere Daniele Di Massimantonio per averla presentata a nome della lista unitaria di sinistra che rappresenta una bella esperienza nata dal basso da imitare in ogni città. Che la responsabile di Fratelli d'Italia abbia abbandonato il consiglio comunale la dice lunga sulla matrice di quel partito”.