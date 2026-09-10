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Giuliano Teatino, vince 250mila euro con un Gratta e Vinci da 5 euro

Il biglietto “Miliardario New” è stato acquistato il 2 settembre nella ricevitoria di Pino Di Rado, in corso Italia 14. Il vincitore resta anonimo: non si è presentato in tabaccheria

Giuliano Teatino, vince 250mila euro con un Gratta e Vinci da 5 euro

A Giuliano Teatino è stata centrata una vincita da 250mila euro con un Gratta e Vinci costato appena 5 euro. Il biglietto fortunato, della serie “Miliardario New”, è stato acquistato il 2 settembre nella ricevitoria di Pino Di Rado, in corso Italia 14.

A certificare la vincita è stato il quadro celebrativo inviato al punto vendita dalla società che gestisce la lotteria istantanea. Lo stesso titolare ha scoperto quanto accaduto soltanto diversi giorni dopo.

Resta per ora sconosciuta l’identità del vincitore, che non ha riscosso il premio nella ricevitoria e non è tornato nel locale per comunicare la vincita. Per premi di questa entità, infatti, il tagliando viene presentato attraverso i canali previsti per il pagamento senza che il punto vendita debba necessariamente conoscere l’identità del possessore.

Tags: Gratta e vinci Tabaccheria Vincitore Pino di rado Corso italia Abruzzo Giuliano teatino

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