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Colpo da 2 milioni al Gratta e Vinci

Un pendolare di 50 anni centra il maxi premio del “50X”. Il tagliando vincente acquistato presso la tabaccheria Iezzi

Colpo da 2 milioni al Gratta e Vinci

Un colpo da 2 milioni di euro è stato messo a segno lunedì pomeriggio nella tabaccheria Iezzi di corso Marrucino, a Chieti. Il premio, il massimo previsto dalla lotteria istantanea “50X”, è stato ottenuto con un biglietto dal costo di 10 euro. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Centro, il fortunato giocatore è un uomo di circa 50 anni, non residente in città e non abituale cliente della ricevitoria. Dopo aver grattato il tagliando all’interno dell’attività, ha scoperto la corrispondenza vincente: il numero 35 abbinato al premio da 2 milioni di euro. Si tratta, secondo i gestori della tabaccheria, della vincita più alta finora registrata a Chieti con un Gratta e Vinci. In precedenza, i premi maggiori documentati nel capoluogo abruzzese si erano fermati a 500mila euro. La lotteria “50X”, tra le più popolari del panorama dei Gratta e Vinci, prevede un premio massimo di 2 milioni di euro con probabilità di vincita pari a 1 su 8.880.000. Il “50X” è una delle lotterie istantanee più conosciute in Italia: costa 10 euro e offre la possibilità di moltiplicare la propria vincita fino a 50 volte il valore indicato sul tagliando.  Tra i premi in palio, oltre al maxi da 2 milioni, sono previsti numerosi importi minori, con una probabilità complessiva di vincita superiore a 1 su 6. Negli anni, diversi giocatori in tutta Italia hanno centrato il premio massimo con questa tipologia di biglietto, ma eventi del genere restano rari e fanno subito notizia, soprattutto quando si verificano in piccole realtà come Chieti.

Tags: Chieti gratta e vinci Tabaccheria Iezzi Ultime notizie corso marrucino

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