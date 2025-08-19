Gatti uccisi a bastonate, LNDC: “Troviamo il colpevole”

Un episodio talmente orrendo da lasciare senza parole. In via Pian delle Mele sono stati rinvenuti i corpi di due gatti

randagi, crudelmente uccisi a bastonate e gettati in un sacco nero, come se fossero rifiuti. Il ritrovamento è stato fatto da un cittadino che da tempo si prende cura dei felini del posto, riempiendo ciotole di cibo e acqua per loro. A complicare il quadro, si registra anche la presenza di altri,quattro gattini scomparsi nei giorni precedenti







L’intensità della sofferenza inflitta a queste creature merita una risposta ferma. LNDC Animal Protection è già al lavoro per sporgere denuncia alla Procura della Repubblica, sollecitando un’indagine immediata per maltrattamento e uccisione di animali. Chiediamo inoltre che le indagini includano la visione di eventuali immagini dalle telecamere di sorveglianza della zona, come riferito dalla Polizia Locale, impegnata nel tentativo di individuare i colpevoli







“Il nostro appello intende raggiungere i cuori e le coscienze dei cittadini: chiunque abbia visto qualcosa, abbia informazioni — anche apparentemente marginali — o abbia notato movimenti sospetti negli ultimigiorni in via Pian delle Mele, si faccia avanti. Ogni piccolo dettaglio può essere fondamentale per far proseguire l’azione della giustizia e per dareuna risposta concreta a questi atti barbarici”, afferma Piera Rosati –Presidente nazionale LNDC Animal Protection. “Questa è violenza che non può restare impunita. Invitiamo tutti a collaborare con le autorità: proteggere

chi non può difendersi è un dovere della comunità.”







Chiunque abbia informazioni può inviarle via e-mail all’indirizzo

avvocato@lndcanimalprotection.org.



LNDC Animal Protection seguirà l’evolversi del caso, nella speranza che siriesca a identificare il mostro che ha compiuto questa strage.



