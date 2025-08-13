Frase del giorno

13 Ago, 2025
Gaia Sabbatini nella leggenda dell’atletica italiana: sotto i 4 minuti nei 1500 metri

L'atleta teramana al meeting internazionale di Budapest ha scritto una nuova pagina di storia con il tempo di 3:59.49 nei 1500 metri

Il Comitato Regionale CONI Abruzzo celebra con orgoglio l’impresa straordinaria di Gaia Sabbatini, che al meeting internazionale di Budapest ha scritto una nuova pagina nella storia dell’atletica italiana. Con il tempo di 3:59.49 nei 1500 metri, la mezzofondista teramana è diventata la quinta italiana di sempre a infrangere il muro dei quattro minuti, un traguardo che la consacra tra le grandi del mezzofondo nazionale.

Le parole del presidente Antonello Passacantando:«Quella di Gaia è una prestazione che va oltre il dato cronometrico: è il simbolo di una rinascita, di una determinazione incrollabile e di un talento che continua a brillare. Il suo ritorno ad altissimi livelli, dopo un periodo difficile segnato da un infortunio e da sacrifici, è motivo di ispirazione per tutto il movimento sportivo abruzzese. Gaia ha dimostrato che con il lavoro, la passione e la resilienza si possono superare anche le sfide più dure. Il CONI Abruzzo è fiero di accompagnarla in questo percorso e di poterla considerare un esempio per le giovani generazioni».

Campionessa europea Under 23 nel 2021 e oro in staffetta agli Europei di cross nel 2022, Gaia Sabbatini ha saputo trasformare una delusione vissuta proprio sulla pista di Budapest due anni fa in una straordinaria rivincita. Il suo risultato non solo le garantisce lo standard per i prossimi Mondiali di Tokyo, ma la proietta tra le protagoniste della stagione internazionale.

Il CONI Abruzzo rinnova il suo sostegno a Gaia Sabbatini e a tutti gli atleti che, con impegno e passione, portano in alto il nome della nostra regione nel mondo dello sport.

Tags: Gaia sabbatini Tempo record Budapest Atletica italiana

