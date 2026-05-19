Furto in condominio sulla Riviera. Arrestati tre giovanissimi

Nel corso di un intervento congiunto, gli agenti delle Volanti della Questura e i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Pescara hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato di tre giovani, rispettivamente di 19, 20 e 23 anni, gravemente indiziati del reato di rapina aggravata in concorso. L’attività ha avuto origine dalla segnalazione, pervenuta alle 20.30 circa di ieri, di quattro giovani che frettolosamente si stavano allontanando da un condominio della riviera. In particolare l’attenzione del segnalante era stata attirata dall’atteggiamento sospetto dei quattro che, parzialmente travisati, stavano uscendo dall’area di pertinenza del condominio. Chieste spiegazioni sulla loro presenza in tale luogo, uno dei giovani estraeva un coltello e minacciava i presenti di morte per poi allontanarsi, unitamente agli altri, verso il centro città. La precisa descrizione dei giovani, acquisita e condivisa dalle saleoperative della Questura e del Comando Provinciale dei Carabinieri, permetteva di attivare gli equipaggi presenti sul territorio che, velocemente e a brevissima distanza dal luogo della segnalazione, riuscivano a intercettare tre delle quattro persone segnalate. In particolare, una pattuglia della Polizia Locale e personale dei Carabinieri, notati i ragazzi procedeva al loro controllo. Nel frattempo sopraggiungevano le pattuglie delle volanti che effettuavano, insieme ai militari, gli immediati accertamenti utili a ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. A seguito di tale attività, emergeva che, immediatamente prima, era statoperpetrato un furto in abitazione. In particolare, previa effrazione della porta di ingresso, un appartamento, sito nel condominio dove i giovani erano stati notati, era stato oggetto di furto, i vari ambienti si presentavano infatti in disordine e risultavano asportati denaro e oggetti di valore. Al termine delle formalità di rito, i tre giovani venivano tradotti presso la locale Casa Circondariale. Da evidenziare la perfetta sinergia operativa che ha permesso, in pochi minuti, di intercettare e trarre in arresto i giovani autori del reato. Con questa attività si rinnova inoltre l’impegno a valorizzare la cooperazione tra le Forze dell’Ordine come strumento essenziale per una comunità più sicura.