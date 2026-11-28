I Carabinieri della Compagnia di Popoli, in collaborazione con i militari della Compagnia di Castel di Sangro (AQ), hanno denunciato in stato di libertà un uomo ritenuto responsabile del furto aggravato di attrezzature professionali asportate da un veicolo aziendale. L'intera refurtiva, del valore di diverse migliaia di euro, è stata recuperata e sottoposta a sequestro, in vista della restituzione al legittimo proprietario.

L'episodio si è verificato nel centro abitato di Popoli Terme, dove, nel corso della notte, l'uomo, dopo aver forzato la serratura posteriore di un furgone da lavoro parcheggiato in strada, si è impossessato di numerosi elettroutensili e attrezzature professionali custoditi nel vano di carico.

Ricevuta la denuncia della parte offesa, i Carabinieri di Popoli Terme hanno immediatamente avviato le indagini, estendendo le ricerche anche alle possibili direttrici di allontanamento e attivando una tempestiva collaborazione con gli altri presidi territoriali dell'Arma. Proprio il raccordo operativo con i militari della Stazione di Pescocostanzo ha consentito di individuare e fermare, nell'area dell'Alto Sangro, l'autovettura condotta dall'uomo. Nel corso del controllo, i Carabinieri hanno rinvenuto all'interno del veicolo l'intera dotazione di attrezzature sottratta poche ore prima a Popoli Terme.

Il materiale recuperato, per un valore commerciale di diverse migliaia di euro, è stato sottoposto a sequestro per la successiva restituzione all'avente diritto. L'uomo, 58enne di origine campana e già gravato da precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, è stato denunciato in stato di libertà alle competenti Procure della Repubblica di Pescara e Sulmona.

L'operazione conferma l'importanza della collaborazione e del costante coordinamento tra i reparti dell'Arma, anche appartenenti a territori diversi, per assicurare interventi tempestivi ed efficaci a tutela dei cittadini e delle attività economiche. La responsabilità dell'indagato sarà accertata nelle successive fasi del procedimento, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.