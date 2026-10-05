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Paura a Francavilla al Mare, 14enne accoltella un 16enne

Un ragazzo e' stato colpito alle braccia ed al torace con un grosso coltello da cucina. L'aggressione in viale Nettuno

Paura a Francavilla al Mare, 14enne accoltella un 16enne

È stato denunciato per porto abusivo di coltello e lesioni personali il 14enne che venerdì sera avrebbe ferito un ragazzo di 16 anni in viale Nettuno, a Francavilla al Mare. Secondo la ricostruzione, il minore si sarebbe avvicinato a un gruppo di ragazzi e avrebbe improvvisamente estratto un grosso coltello da cucina, colpendo il 16enne al torace e alle braccia. Gli amici della vittima sono riusciti a bloccare e disarmare il 14enne, che sarebbe stato in uno stato di alterazione presumibilmente dovuto all’alcol. Nel tentativo di riprendere il coltello, il ragazzo è rimasto a sua volta ferito a una mano. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale stazione e una ambulanza del118. Entrambi i minori sono stati trasportati in ospedale a Pescara, medicati e successivamente dimessi: 12 giorni di prognosi per il 16enne e dieci per il 14enne.

Tags: Francavilla al mare Viale Nettuno Acoltellato Minore Carabinieri Ambulanza Amici

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