Francavilla al Mare, un chilo di hashish in auto: arrestato 22enne

Un giovane di 22 anni è stato arrestato dai carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Chieti dopo essere stato trovato in possesso di un panetto di hashish del peso di circa un chilo. Il controllo è avvenuto in viale Alcione, a Francavilla al Mare, dove i militari hanno fermato l’auto sulla quale viaggiavano il giovane e un’altra persona. La notizia è rilanciata dal quotidiano Il Centro.

Durante il controllo della vettura, i carabinieri hanno rinvenuto sul sedile posteriore un borsello contenente il panetto di hashish. La sostanza è stata sequestrata e sarà sottoposta alle analisi di laboratorio. Nella vettura è stato trovato anche un bilancino di precisione. La successiva perquisizione dell’abitazione del 22enne ha invece dato esito negativo.

Il giovane è stato arrestato e, su disposizione del pm Giancarlo Ciani, inizialmente posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. Il giudice del Tribunale di Chieti Luca De Ninis ha successivamente convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti la misura dell’obbligo di firma.