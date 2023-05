Follia nel Pescarese: giovane armato di fucile ferisce in modo grave due vicini

Giornata di follia, ieri pomeriggio, nel Pescarese: un giovane di 25 anni di Civitaquana ha sparato con un fucile da caccia diversi colpi contro una coppia di vicini di casa, ferendo entrambi in modo gravissimo. Dopo il ‘blitz’ è fuggito ma è stato subito arrestato dai carabinieri di Penne, allertati da una telefonata al 112. I militari sono riusciti a rintracciarlo e arrestarlo. Ora è rinchiuso nel carcere di Pescara, dovrà rispondere di tentato omicidio plurimo aggravato. Mentre le condizioni delle vittime, ricoverate all’ospedale di Pescara per le ferite da arma da fuoco, sono molto serie ma per fortuna non c’è pericolo per la loro vita.